Khám phá xu hướng mới ở Triển lãm quốc tế Giấy, Bao bì và Quảng cáo

Từ 13/5 đến 15/5, Triển lãm quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam lần 3 và Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 10 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ và nhu cầu tiêu dùng bền vững ngày càng gia tăng, ngành giấy, bao bì và quảng cáo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nhiều cơ hội bứt phá. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ sự phục hồi của sản xuất và xuất khẩu, mà còn từ làn sóng chuyển dịch đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, sự mở rộng của thương mại điện tử, logistics, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm giấy, bao bì chất lượng cao, thân thiện môi trường và các giải pháp quảng cáo hiện đại.

Trước làn sóng đó, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam tổ chức “Triển lãm quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam lần 3 - VPPE 2026” và “Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 10 - VietAd 2026 - Hà Nội”. Hai triển lãm sẽ diễn ra từ 13/5 đến 15/5 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội).

Sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp ngành giấy, bao bì, quảng cáo trong và ngoài nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác tiềm năng. Đây cũng là cơ hội để khách tham quan tìm hiểu máy móc, thiết bị, công nghệ mới.

VPPE 2026 - tâm điểm giao thương ngành giấy và bao bì

Với quy mô 350 gian hàng, quy tụ gần 500 thương hiệu đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Đức, Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore... VPPE 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn giao thương uy tín của cộng đồng doanh nghiệp ngành giấy và bao bì. Triển lãm giới thiệu toàn diện các lĩnh vực của ngành, bao gồm giấy và bột giấy; máy móc, thiết bị và công nghệ ngành giấy; hóa chất ngành giấy; vật tư, vật liệu ngành giấy; máy móc, thiết bị, công nghệ ngành bao bì; máy móc, thiết bị, công nghệ ngành in; các loại bao bì, vật tư, vật liệu ngành bao bì.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, VPPE 2026 còn phản ánh rõ nét xu hướng chuyển đổi xanh và tối ưu hóa sản xuất. Điều này thể hiện rõ trong các công nghệ mới được giới thiệu tại triển lãm như: Giải pháp đóng gói xanh toàn diện, giải pháp đo lường công nghiệp toàn diện, các giải pháp tự động hóa tiên tiến để tối đa hóa hiệu quả và nâng cao chất lượng sản xuất, hệ thống sản xuất giấy và bìa hiệu suất cao, dây chuyền sản xuất giấy tái chế, dây chuyền sản xuất giấy lụa 100% từ nguyên liệu tái chế, hóa chất ngành giấy và bao bì thân thiện với môi trường…

VietAd 2026 - sân khấu công nghệ quảng cáo hiện đại

Song hành cùng VPPE, triển lãm VietAd 2026 - Hà Nội quy tụ 150 gian hàng từ các doanh nghiệp quảng cáo trong và ngoài nước. VietAd 2026 hứa hẹn là cuộc trình diễn đầy ấn tượng của các loại máy móc ngành quảng cáo; công nghệ LED và màn hình thông minh; thiết bị, vật liệu, quà tặng quảng cáo; dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo.

Hàng loạt công nghệ mới sẽ được giới thiệu và trình diễn như: Máy cắt khắc laser chất lượng cao; giải pháp màn hình LED với điều khiển 4G/Wi-Fi, hỗ trợ GPS, độ sáng cao ngoài trời, thiết kế chống nước và tùy chỉnh linh hoạt; các dòng đèn LED, nguồn/pha LED chất lượng cao; máy hàn cao cấp 4 chức năng; thanh đèn phản xạ khuếch tán 220 V; máy in dệt kỹ thuật số; công nghệ in chuyển nhiệt; vật liệu bạt quảng cáo PVC dẻo với hiệu suất màu sắc và độ bền tuyệt vời dùng cho cả trong nhà và ngoài trời; các loại decal quảng cáo chất lượng cao; keo bạc T-Rex; máy uốn mica; chân chữ quảng cáo, hộp đèn...

Với hoạt động trưng bày, các chương trình hội nghị, hội thảo, lễ trao giải thưởng bao bì, chương trình giao lưu sinh viên… triển lãm VPPE 2026 và VietAd 2026 - Hà Nộikỳ vọng thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong 3 ngày diễn ra. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham quan, ban tổ chức bố trí phòng khách thương gia, khu vực ăn uống, khu vực phục vụ cà phê và nước suối miễn phí, chương trình bốc thăm trúng thưởng…

