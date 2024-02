Khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra mùng 1 Tết

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết vụ “Cướp giật tài sản” xảy ra ngay mùng 1 Tết trên địa bàn quận Gò Vấp đã được khám phá, bắt giữ được 2 đối tượng gây án.

Trước đó, ngày 10/2 (Mùng 1 Tết), Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp giật tài sản tại trước bãi đất trống 616/61/48 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp.

Thông tin ban đầu vụ việc, lúc 13h30 ngày 10/2, bà N.T.L.T. (SN 1966; hiện ngụ tại phường 13, quận Gò Vấp) điều khiển xe máy chạy trên tuyến đường Lê Đức Thọ, khi đến trước bãi đất trống bị 2 đối tượng cùng đi một xe máy giật dây chuyền rồi bỏ chạy. Bà T. vừa tri hô vừa đuổi theo, 2 đối tượng đã bỏ lại xe máy rồi tẩu thoát.

Đối tượng T.K.C và V.V.K tại cơ quan điều tra.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố khẩn trương truy xét, quyết truy bắt đối tượng gây án.

Qua triển khai biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ, Công an quận Gò Vấp đã xác định 2 đối tượng gây án là T.K.C. (SN 2008) và V.V.K. (SN 2008; cùng thường trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Khoảng 7h30 ngày 12/2, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đưa 2 đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, C. và K. khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật tài sản như trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.