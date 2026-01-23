Khám phá căn hộ kết hợp trung tâm thương mại thế hệ mới Regal Complex

Từ tầng 3 đến tầng 19 của Regal Complex sẽ là nơi ngự trị của những “tổ ấm” wellness. Bước chân vào đây, hành trình sống của mỗi chủ nhân không chỉ là về một ngôi nhà, mà là đi về phía sự cân bằng. Điểm nhấn chính là chiều cao trần lên tới 4,5 m và diện tích căn hộ rộng rãi 90-150 m2, tạo không gian sống vượt chuẩn, thông thoáng.