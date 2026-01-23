Khám phá căn hộ kết hợp trung tâm thương mại thế hệ mới Regal Complex

|
Với 2 tòa tháp cao 20 tầng, Regal Complex hiện diện như một biểu tượng kiến trúc tương lai bên dòng sông Cổ Cò nam Đà Nẵng. Tại đây, Regal Group đã kiến tạo nên một chuẩn mực flagship tiên phong, nơi công nghệ thế giới và tinh hoa kiến trúc cùng hội tụ để phục vụ một mục tiêu duy nhất: Sức khỏe của gia chủ chính là tài ưu tiên hàng đầu.
Được chấp bút bởi Lava (Australia) - “phù thủy” của những công trình bền vững, tòa tháp mang ngôn ngữ thiết kế uốn lượn, mô phỏng những nhịp điệu của thiên nhiên.
Từ xa, công trình gây chú ý nhờ mặt dựng (facade) tinh xảo từ DPF (Singapore), cảnh quan xanh mướt được quản tạo bởi Ong&Ong.
Ngoài ra, Palmer Acoustics (Australia) chịu trách nhiệm xử lý âm học cho công trình. Tại Regal Complex sự tĩnh lặng tuyệt đối giúp gia chủ tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt của phố thị để trở về với bản ngã.
Tiến vào sảnh đón, cảm giác choáng ngợp đến từ không gian sảnh cao tới 10 m, hương thơm và ánh sáng được thiết kế theo chuẩn mực của các khách sạn 6 sao quốc tế.
Tại tầng 1 và 2, Regal Mall (rộng 8.000 m2) mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm đa sắc màu với 6 flagship store cao cấp.
Ở đó, cư dân có thể bắt đầu ngày mới với cà phê Starbucks thượng hạng, sự tiện lợi của Circle K, thưởng lãm nghệ thuật ẩm thực tại các nhà hàng fine dining và omakase danh tiếng.
Tầng 2 chính là “trái tim” của hệ sinh thái sức khỏe. Tại đây, cư dân được tiếp cận 3 trung tâm wellness spa chuyên sâu với những liệu trình massage mô sâu, thủy nhiệt trị liệu, xông hơi đá muối Himalaya dưới sự tư vấn của những chuyên gia hàng đầu.
Rời khỏi không gian wellness tầng 2, tầng 3 mở ra một đặc quyền riêng tư. Tâm điểm là bể bơi vô cực sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn Ngũ Hành Sơn và biển Non Nước.
Tại tầng 3, cư dân được tận hưởng đặc quyền ngâm mình trong bể onsen và jacuzzi - một liệu pháp thủy trị liệu quý giá giúp tái tạo năng lượng từ sâu bên trong.
Cạnh đó là hệ thống tiện ích đồng bộ như gym và yoga với thiết bị hiện đại, Kid’s Club kích thích sáng tạo cho trẻ nhỏ, meeting room sang trọng dành cho các doanh nhân thượng lưu…
Từ tầng 3 đến tầng 19 của Regal Complex sẽ là nơi ngự trị của những “tổ ấm” wellness. Bước chân vào đây, hành trình sống của mỗi chủ nhân không chỉ là về một ngôi nhà, mà là đi về phía sự cân bằng. Điểm nhấn chính là chiều cao trần lên tới 4,5 m và diện tích căn hộ rộng rãi 90-150 m2, tạo không gian sống vượt chuẩn, thông thoáng.
Với thiết kế nội thất từ Studi8, mỗi căn hộ trở thành một không gian triển lãm nghệ thuật độc bản. Phòng ngủ được bố trí ở vị trí đón sáng và thông gió tự nhiên tối ưu, kề cận cửa sổ hoặc ban công, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.
Phòng tắm được thiết kế theo layout khô - ướt tách biệt, cho phép sử dụng đồng thời nhiều công năng. Khu giặt sấy có cả không gian để giặt tay, phù hợp với thói quen sinh hoạt của người Á Đông.
Đặc biệt, nhờ vị trí đắc địa tại nam Đà Nẵng, 80% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông, biển. Qua hệ kính kịch trần, ranh giới giữa không gian sống và thiên nhiên dường như bị xóa bỏ, mang lại cảm giác giải phóng hoàn toàn cho thị giác.
Đỉnh cao của hành trình sống là các căn Penthouse tầng 20 dành cho những chủ nhân mong muốn sự riêng tư tuyệt đối. Kết hợp cùng vườn thượng uyển Sky Garden, Regal Complex tạo nên một mảng xanh kỳ vĩ lơ lửng giữa mây trời.