Khai trương House of MIK, MIK Group ghi dấu bước tiến mới tại miền Nam

Sự kiện khai trương House of MIK đánh dấu cột mốc mở rộng hiện diện của MIK Group tại miền Nam, đồng thời khẳng định định hướng phát triển lâu dài tại thị trường này.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, MIK Group giới thiệu House of MIK như điểm chạm thương hiệu với khách hàng tại khu vực phía Nam. Vượt ra ngoài chức năng của một Sales Gallery, nơi đây được định hướng trở thành không gian để khách hàng và đối tác có cái nhìn toàn diện hơn về thương hiệu, hệ thống dự án và cách MIK kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng.

Tên gọi House of MIK thể hiện tinh thần đó. “House” gợi cảm giác gần gũi, thân thuộc, đồng thời tạo liên tưởng tự nhiên đến “nhà” và đời sống - giá trị cốt lõi trong lĩnh vực mà MIK Group phát triển. Đây cũng là điểm đến mang dấu ấn riêng của thương hiệu, đồng hành cùng các hoạt động quan trọng của tập đoàn tại miền Nam trong những chặng đường tiếp theo.

Sự kiện khai trương House of MIK diễn ra tại tòa nhà Riverfront Financial Centre (TP.HCM).

Tọa lạc tại trung tâm TP.HCM với tầm nhìn bao quát thành phố và sông Sài Gòn, House of MIK được thiết kế theo tinh thần cởi mở nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, chỉn chu, với khu vực tiếp đón, tư vấn, trưng bày và lounge. Tại đây, khách hàng không chỉ tìm hiểu về dự án mà còn trực tiếp cảm nhận cách MIK Group tiếp cận bất động sản, từ không gian, trải nghiệm đến giá trị sống mà thương hiệu theo đuổi.

House of MIK cho thấy sự đầu tư bài bản trong việc nâng cao chất lượng điểm chạm thương hiệu tại miền Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nhân Hữu Học, Tổng giám đốc MIK Group Miền Nam, chia sẻ: “Miền Nam là một thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của MIK Group. Với House of MIK, chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian để khách hàng và đối tác có thể hiểu rõ hơn về cách MIK phát triển dự án, những giá trị chúng tôi theo đuổi và những chuẩn mực mà MIK muốn tiếp tục kiến tạo tại thị trường này. Những kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiều năm qua sẽ là nền tảng để MIK Group bước vào giai đoạn tiếp theo tại miền Nam với những yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng và trải nghiệm”.

Nhân dịp khai trương, MIK Group giới thiệu chương trình triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền Nam”, lấy cảm hứng từ những dòng nước đã góp phần định hình vùng đất phương Nam. Chương trình dẫn dắt khách tham quan qua câu chuyện về vùng đất, con người và dấu ấn MIK Group đã tạo dựng trong hơn một thập kỷ.

Tác phẩm sắp đặt “Sống động một miền Nam” tại lối vào House of MIK.

Mở đầu hành trình là tác phẩm sắp đặt “Sống động một miền Nam” do đội ngũ nghệ sĩ trẻ ENOD thực hiện, với hình tượng con thuyền làm ngôn ngữ tạo hình chủ đạo. Gợi nhắc nếp sống gắn với sông nước qua nhiều thế hệ, tác phẩm mang theo ý niệm về dòng chảy không ngừng dịch chuyển - nơi phù sa, con người và văn hóa cùng hội tụ để tạo nên bản sắc hào sảng, rộng lòng đón nhận của miền Nam thương quý.

Tiếp nối là khu vực tương tác “Living in Motion by the South”. Khi khách tham quan bước vào vùng tương tác, hình bóng của họ trở thành một phần của cảnh quan trên màn hình, tạo nên sự giao thoa giữa con người, thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

Tại khu vực MIK in Motion, dự án tiêu biểu từ Bắc vào Nam được giới thiệu dưới lăng kính nghệ thuật, thể hiện hành trình phát triển và tích lũy nội lực của MIK Group. Các cụm trưng bày được bố trí đan xen với hệ thống lounge và khu tiếp khách, tạo nên mạch trải nghiệm liền mạch, đáp ứng nhu cầu tư vấn và gặp gỡ khách hàng.

Khu MIK in Motion giới thiệu các dự án tiêu biểu của MIK Group trong hành trình phát triển hơn một thập kỷ.

Khép lại mạch trải nghiệm là Humans of MIK, nơi hành trình hơn một thập kỷ được nhìn lại qua góc nhìn của cư dân, đối tác và đội ngũ MIK. Qua câu chuyện và trải nghiệm thực tế từ cộng đồng hiện hữu, MIK nhìn lại giá trị đã được vun đắp trong đời sống và tiếp nối nền tảng ấy cho chặng đường mới tại miền Nam.

Trong hành trình tại House of MIK, khu vực sa bàn Imperia Sensa Park là điểm dừng chân giúp khách tham quan hình dung dấu ấn phát triển mới của MIK Group tại miền Nam. Là dự án đầu tiên thuộc dòng sản phẩm I series tại thị trường phía Nam, Imperia Sensa Park được định hướng trở thành dự án kiểu mẫu mở đầu chương phát triển mới, với yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn bàn giao và trải nghiệm sống được đặt lên hàng đầu.

Sa bàn dự án Imperia Sensa Park tại House of MIK.

Việc đưa House of MIK vào hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược của MIK Group tại miền Nam, thể hiện cam kết hiện diện lâu dài và quyết tâm tiếp tục nâng cao chuẩn mực về sản phẩm, trải nghiệm và cộng đồng tại thị trường này.