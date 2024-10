Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên PCT Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang

Chiều 23/10, thông tin từ Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tiến hành cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang Nông Minh Hiền.

Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, ông Nông Minh Hiền đã có vi phạm cố tình ký không đúng thẩm quyền, trái quy định vào 46 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả cấp cho một số người dân ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.

Căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nông Minh Hiền.

Cùng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang cũng họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Lương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương).

Trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, ông Phạm Văn Lương đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Phạm Văn Lương. Đồng thời, thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền cho thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

