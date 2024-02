Khách sạn Hội An 'đắt hàng' dịp Tết nhờ khách nước ngoài

Đại diện resort, khách sạn Hội An cho biết công suất phòng đạt 80% trước thềm Tết Nguyên đán, đa số là khách quốc tế.

Hội An là địa điểm yêu thích của nhiều sao Hàn Quốc. Ảnh: Yuna.

Ông Steve Wolstenholme, CEO resort Hoiana ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), cho biết khu nghỉ dưỡng có hơn 1.000 phòng. Dịp Tết Âm lịch năm nay, đơn vị dự kiến đón khoảng 2.000 lượt khách, công suất phòng cao nhất lên tới 95%.

"Thị trường khách khách quốc tế lớn nhất trong dịp Tết này vẫn là Hàn Quốc, Đài Loan. So với Tết năm ngoái, năm nay, tổng công suất của khu nghỉ Hoiana tăng thêm 600 phòng, số lượt khách trong đợt này cũng tăng theo. Một số ngày trong đợt Tết đã gần kín", đại diện khu nghỉ dưỡng thông tin.

Khách quốc tế chiếm 80%

Theo đại diện Hoiana, thị trường quốc tế chiếm 80% trong dịp Tết Giáp Thìn. Khách nội địa có tăng so với ngày thường, chủ yếu là nhóm khách gia đình. Khách thường lưu trú khoảng 2-3 đêm, cao điểm khách du lịch đặt phòng rơi vào ngày mùng 1-5 Tết Âm lịch.

Tương tự, giám đốc Resort Victoria Hội An chia sẻ khách quốc tế chiếm phần đông, khách nội địa đạt 20% trong dịp Tết Nguyên đán. "Công suất đặt phòng trong dịp Tết Âm lịch có tăng nhưng vẫn thấp do vé máy bay tăng cao. Hy vọng nhiều gia đình đi nghỉ dưỡng, du xuân bằng ô tô sẽ đặt phòng thêm trong thời gian tới", giám đốc resort nói.

Lượng khách quốc tế đến Hội An dự kiến tiếp tục tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Jung Chae-yeon, Roh Jeong Eui.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng Mustgo với 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, trong dịp Tết Nguyên đán, phân khúc 3-4 sao ở Hội An đạt công suất trung bình trên 60%. Phân khúc 5 sao đạt trên 80%, chủ yếu vẫn là khách inbound (khách quốc tế đến Việt Nam), chiếm 70-80%. Lượng khách quốc tế có sự giảm nhẹ do cạnh tranh với các điểm đến khác của các thị trường tiềm năng như Nha Trang, Phú Quốc. Khách hàng có xu hướng đặt sát ngày nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 01/2024 ước đạt 395.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế tăng 58%, ước đạt 270.000 lượt khách, khách nội địa giảm 17%, 125.000 lượt khách. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 01/2024 ước đạt 350 tỷ đồng .

Dự kiến, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như trong thời gian tới.

Không phụ thu nhằm thu hút khách nội địa

Theo thống kê xu hướng du lịch của khách Việt trong dịp Tết Nguyên đán của ứng dụng đặt phòng Booking, Hội An nằm trong danh sách top 10 điểm đến được khách trong nước yêu thích nhất. Tuy nhiên, theo một số đại diện khách sạn, lượng khách nội địa dịp Tết Giáp Thìn năm nay có sự sụt giảm.

Phân tích thị trường nội địa đến Hội An dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó tổng Giám đốc Gami Theme Park (Công viên Chủ đề Ấn tượng Hội An), cho biết Hội An vẫn là điểm đến để các gia đình lựa chọn, tuy nhiên số lượng khách giảm 30% so với năm ngoái.

"Kinh tế khó khăn nên nhiều gia đình sẽ cắt giảm chi tiêu, không đi du lịch hoặc chọn các điểm gần. Ngoài ra, Trung Quốc, Thái Lan và các nước châu Á khác đang có chương trình kích cầu du lịch, nên giá tour (bao gồm vé máy bay) rẻ hơn rất nhiều so với du lịch ở Việt Nam", ông Hà cho hay.

Theo khảo sát, giá phòng các khách sạn dịp Tết Âm lịch tại Hội An không có nhiều biến động so với ngày thường và không thu thêm phụ phí. Các khu nghỉ dưỡng tập trung nâng cao trải nghiệm để thu hút khách hàng thay vì tập trung vào chiến lược giá.

"Chúng tôi tập trung nâng cấp trải nghiệm cho du khách và không phụ thu. Khách thường dành ít nhất một ngày trọn vẹn tại khu nghỉ để nghỉ ngơi, chơi golf, trải nghiệm ẩm thực hoặc chụp ảnh", ông Steve Wolstenholme nói.

Resort, khách sạn Hội An không phụ thu nhằm thu hút khách nội địa. Ảnh: Kiều Thu Hương, Tony Bắc.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Đảo Ký Ức Hội An đầu tư công phu với nhiều điểm nhấn nổi bật. "Tất cả khách vào Công viên Ấn Tượng Hội An đều được tặng bao lì xì may mắn, thay cho lời chúc một năm thịnh vượng và hạnh phúc mà Đảo Ký Ức Hội An gửi đến du khách", ông Nguyễn Xuân Hà cho biết.

UBND TP Hội An ban hành kế hoạch tổ chức "Hội Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Hội An 2024" bao gồm chuỗi các hoạt động được tổ chức trên khắp địa bàn thành phố nhằm tạo không khí vui Xuân và chào đón năm mới. Sự kiện góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống; bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa - nghệ thuật, phong tục - tín ngưỡng độc đáo của Hội An.

Chính quyền Hội An chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành trong quá trình chuẩn bị và tố chức các hoạt động. Chương trình tổ chức yêu cầu phải phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc và đặc trưng văn hóa của Đô thị cổ Hội An, cố gắng liên kết tổ chức các hoạt động giao lưu với các tổ chức quốc tế và cộng đồng du khách. Đồng thời, đảm bảo tính giáo dục, nghệ thuật, thẩm mỹ, an toàn và tạo ấn tượng tốt cho nhân dân và du khách.