Khách bay nội địa dự báo giảm mạnh năm 2024

Dự kiến trong năm 2024, sản lượng vận chuyển hành khách nội địa ước đạt 38,5 triệu khách, giảm gần 11% so với năm 2023; trong khi số khách quốc tế là 41,8 triệu lượt, tăng 31%.

Đây là số liệu được Cục Hàng không Việt Nam cho biết tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 diễn ra mới đây.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh các hãng hàng không đang gặp nhiều khó khăn, "càng bay càng lỗ". Do đó, các hãng đã điều chỉnh và cắt giảm một số đường bay nội địa có tỷ lệ lấp đầy thấp, không đem lại hiệu quả về doanh số. Một số hãng bay trong nước cũng phải thu hẹp quy mô đội tàu bay do trong quá trình tái cơ cấu.

Trước những áp lực nói trên, nhiều hãng ưu tiên khai thác, mở mới mạng đường bay quốc tế hơn so với nội địa vì bay quốc tế được thu thêm phụ phí xăng dầu, giá vé cũng không bị khống chế bởi khung giá trần.

Trong năm 2023, cơ quan quản lý đánh giá lĩnh vực vận tải hàng không đã có sự hồi phục và đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

SẢN LƯỢNG KHÁCH BAY NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Nhãn 2021 2022 2023 2024 dự kiến Khách nội địa Triệu lượt 12.3 43.2 42 38.5 Khách quốc tế

0.5 11 32 41.8

Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 ước đạt xấp xỉ 74 triệu lượt khách, tăng 35% so năm 2022, bằng 94% so năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19) và 1,1 triệu tấn hàng hóa, giảm 9% so với năm 2022, bằng 87% so với năm 2019. Vận chuyển hành khách quốc tế đạt 32 triệu lượt khách, tăng 1,7 lần so năm liền trước, bằng 77% so với năm 2019.

Cục Hàng không cũng cho biết mạng đường bay quốc tế đã được phục hồi và từng bước mở rộng. Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã khôi phục hoàn toàn các đường bay đến các thị trường truyền thống và mở rộng khai thác một số thị trường mới ở khu vực Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Mông Cổ. Trong năm, các đường bay đến Trung Quốc và Nga cũng đã được khôi phục.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không Việt Nam cũng đẩy mạnh hoạt động khai thác các đường bay đến thị trường Ấn Độ (năm 2023 vận chuyển 920.000 hành khách, tăng gần 15 lần so với năm 2019) và thị trường Australia (năm 2023 vận chuyển 913.000 hành khách, tăng 40% so với 2019).

Mạng đường bay nội địa được duy trì và phát triển với 66 đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng với 19 cảng hàng không địa phương khác với hơn 600 chuyến bay mỗi ngày. Bên cạnh việc khai thác các đường bay hiện hữu, trong năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam cũng khai thác một số đường bay mới như Cần Thơ - Vân Đồn, Hà Nội - Cà Mau, TP.HCM - Điện Biên.