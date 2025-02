Khác biệt Julian Alvarez

Khi Atletico chi 75 triệu euro để mang về Alvarez vào hè 2024, nhiều người kỳ vọng anh sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong cuộc cách mạng tấn công của đội bóng. Và cho đến thời điểm này, tiền đạo người Argentina không chỉ đáp ứng kỳ vọng mà còn vượt xa những gì người hâm mộ mong đợi.

17 bàn thắng sau 36 trận, nhiều pha lập công quan trọng giúp Atletico giành chiến thắng trong những thời khắc quyết định, Alvarez đang từng bước khẳng định vị thế một thủ lĩnh mới trên hàng công, song hành cùng Antoine Griezmann để đưa đội bóng của Diego Simeone vào cuộc đua danh hiệu trên mọi đấu trường.

Có một điều không thể phủ nhận, Alvarez là mẫu cầu thủ sinh ra để tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Trận derby Madrid vừa qua là một minh chứng rõ nét.

Khi Antoine Griezmann sút hỏng quả phạt đền ở trận gặp Leganes, niềm tin của Atletico bị lung lay. Nhưng Alvarez chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng một cú Panenka lạnh lùng, đánh bại Thibaut Courtois ngay trên sân Santiago Bernabeu, mang về kết quả tích cực.

“Tôi không thể nói rằng mình không hồi hộp, nhưng tôi rất tự tin. Tôi đã có kế hoạch từ trước và biết mình sẽ ghi bàn. Quan trọng nhất là điều đó giúp ích cho đội bóng”, Alvarez phát biểu sau trận đấu.

Đây không phải lần đầu tiên "Người nhện" (biệt danh Alvarez) tỏa sáng ở thời điểm quan trọng. Anh từng lập cú đúp vào lưới Bayer Leverkusen tại Champions League giúp Atletico giành vé trực tiếp vào vòng tứ kết, tránh được vòng play-offđầy rủi ro. Sự xuất sắc của Alvarez đang giúp đội bóng thành Madrid không còn quá phụ thuộc vào Griezmann như những mùa trước.

Không chỉ đóng vai trò một sát thủ vòng cấm, Alvarez còn là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Atletico trên hàng công. Anh là người tạo ra nhiều cơ hội nhất trong trận derby (3 lần), trong đó đáng tiếc nhất là đường chuyền dọn cỗ cho Giuliano Simeone, nhưng tiền đạo trẻ lại trượt chân ngay trước khung thành.

Alvarez cũng dẫn đầu đội về số lần tạt bóng (2) và số pha qua người thành công (2). Cựu sao Manchester City liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội, ngay cả khi không có bóng trong chân.

Dù bị thay ra ở phút 81, Alvarez vẫn để lại dấu ấn đậm nét, cho thấy anh không chỉ là một tay săn bàn mà còn là một tiền đạo toàn diện, sẵn sàng gánh vác hàng công.

Tính đến thời điểm này, Alvarez là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Atletico mùa này, vượt qua cả Griezmann. Ngoài những bàn thắng, tiền đạo người Argentina có thêm 4 pha kiến tạo, đóng góp trực tiếp vào 21 bàn thắng của đội. Anh cũng chỉ còn kém thành tích ghi bàn tốt nhất đúng 2 bàn (19 bàn cho Man City mùa trước). Mùa giải vẫn còn 4 tháng thi đấu và FIFA Club World Cup phía trước, Alvarez hứa hẹn tiếp tục nâng cao thành tích.

Với phong độ ổn định và khả năng bùng nổ ở những trận đấu lớn, Alvarez đang trở thành “đầu tàu” trên hàng công Atlético, mang đến sự an tâm khi đội bóng cần một nhân tố biết cách định đoạt trận đấu.

Ở tuổi 25, Alvarez không chỉ là trụ cột hiện tại của Atletico, mà còn là tương lai của đội bóng. Và đặc biệt, Bernabeu dường như luôn là sân khấu hoàn hảo để anh tỏa sáng.

Năm 2018, Alvarez cùng River Plate đánh bại Boca Juniors để vô địch Copa Libertadores, trong trận chung kết mang tính lịch sử phải dời sang Madrid do bạo loạn tại Argentina. Mùa 2022/23, anh chọc thủng lưới Courtois ở bán kết Champions League khi còn khoác áo Man City. Mùa trước, anh đánh bại Lunin trên chấm phạt đền trong loạt sút luân lưu.

Có thể nói, mỗi lần đặt chân đến Bernabeu, Alvarez lại ghi dấu ấn đặc biệt, biến sân đấu này thành bệ phóng cho những khoảnh khắc lịch sử.

Dù chỉ mới gia nhập Atletico, Alvarez nhanh chóng chứng minh mình là một phần không thể thiếu của đội bóng. Anh sở hữu bản lĩnh vững vàng, không e ngại những khoảnh khắc áp lực cao. Alvarez còn sắm vai thủ lĩnh trên sân, với tinh thần chiến binh của một ngôi sao lớn.

Với những gì đã thể hiện, Alvarez không chỉ là chân sút chủ lực của Atletico, mà còn là người gánh vác tương lai của đội bóng. Anh đang trên hành trình trở thành một huyền thoại mới tại Wanda Metropolitano, và với phong độ hiện tại, không có gì có thể ngăn cản "Người nhện" tiếp tục bay cao cùng "Los Colchoneros".

