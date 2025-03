Khả năng tồn tại 'thông tin chấn động' trong hồ sơ JFK

Tài liệu giải mật vụ JFK rất có giá trị, và lý tưởng nhất là ở dạng chưa biên tập, nhưng giới phân tích không mong đợi có những "quả bom" thông tin làm thay đổi cơ bản cách nước Mỹ hiểu về vụ ám sát lịch sử này.

Theo trang USA Today, những người Mỹ mong đợi một đợt công bố lớn các tài liệu trong đêm 18/3 về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy (JFK) năm 1963, cuối cùng đã nhận được những gì họ mong đợi, nhưng các chuyên gia cho biết sẽ mất thời gian để hiểu được tầm quan trọng của lượng hồ sơ khổng lồ được công bố đợt này.

Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Mỹ ngày 18/3 cho biết họ đã công bố 63.400 trang hồ sơ trên 2.182 tệp PDF, một khối lượng thông tin đáng kinh ngạc để các nhà sử học và thám tử nghiệp dư có thể tìm hiểu.

Nhưng lúc này vẫn có nhiều câu hỏi chưa có lời giải, như: Có bao nhiêu thông tin chưa được công bố trước đây nằm trong số tài liệu đó? Và các nhà sử học sẽ mất bao lâu để đánh giá lượng hồ sơ khổng lồ này và xác định được những thông tin đắt giá nhất?

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã báo hiệu rằng đợt công bố này sẽ bao gồm một kho hồ sơ khổng lồ chưa được biên tập, lần đầu tiên được công khai cho công chúng.

Sát thủ Lee Harvey Oswald được kết luận điều tra chính thức cho là nghi phạm duy nhất trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy ngày 22/11/1963. Tên này cũng bị bắn chết bởi một người là Jack Ruby hai ngày sau đó. Ảnh: Getty Images.

Nhưng cho đến thời điểm này, chưa có gì trong các tài liệu thay đổi được những phát hiện từ lâu rằng nghi phạm Lee Harvey Oswald đã hành động một mình trong vụ ám sát Kennedy vào ngày 22/11/1963 khi tổng thống đang đi trên một chiếc Limousin có đoàn xe hộ tống ở Dallas.

Việc công bố các tài liệu diễn ra sau khi Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp hồi tháng 1 nhằm mục đích công bố đầy đủ các tài liệu của chính phủ liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy, anh trai của ông cũng là ứng cử viên tổng thống - Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, và nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King Jr.

Dưới đây là những gì đã biết về đợt giải mật hồ sơ ngày 18/3:

Các hồ sơ về JFK nói gì?

Mặc dù đánh giá ban đầu về các tài liệu không chứa bất kỳ tiết lộ gây sốc nào, nhưng các hồ sơ này cung cấp một góc nhìn vào bầu không khí sợ hãi, căng thẳng ở thời điểm đó, liên quan đến mối quan hệ của Mỹ với Liên Xô ngay sau khi Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 suýt dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Nhiều tài liệu phản ánh công việc của các nhà điều tra nhằm tìm hiểu thêm về thời gian sát thủ Lee Harvey Oswald ở Liên Xô và theo dõi các hoạt động của hắn trong những tháng trước vụ vụ ám sát Kennedy ở Dallas.

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã thiết lập một chuyên trang dành riêng cho đợt giải mật ngày 18/3, nơi công chúng có thể tìm kiếm qua hàng nghìn tệp. Chuyên trang này nằm trên trang web chính thức của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

Hầu hết các tệp là bản quét tài liệu và một số đã bị mờ hoặc khó đọc sau nhiều thập kỷ kể từ vụ ám sát Kennedy.

Giấy tờ tùy thân được tìm thấy cùng với Oswald. Ảnh: Archives.gov.

Có “quả bom” thông tin nào được mong đợi trong đợt giải mật này không?

Việc không có thông tin gây chấn động ngay sau đợt giải mật không làm một số chuyên gia ngạc nhiên.

Theo James Johnston, tác giả của cuốn sách "Murder, Inc.: The CIA under John F. Kennedy" (Tập đoàn sát thủ: CIA dưới thời John F. Kennedy), từ nhiều năm trước, Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã thu thập nhiều tài liệu từ các cơ quan khác như CIA.

“Nếu những tài liệu đó khiến cơ quan này xấu hổ hoặc kể một câu chuyện khác, thì ngay từ đầu họ đã không chuyển chúng cho Cục Lưu trữ Quốc gia”, ông Johnston nhận xét.

Fredrik Logevall, Giáo sư lịch sử tại Đại học Harvard, tác giả cuốn "JFK: Coming of Age in the American Century 1917-56" ("JFK: Hành trình trưởng thành cùng nước Mỹ 1917-1956"), cho biết trong một email rằng các tài liệu mới có thể giúp các nhà sử học hiểu rõ hơn về các tình tiết xung quanh vụ ám sát.

"Việc công bố tất cả các tài liệu là rất có giá trị, lý tưởng nhất là ở dạng chưa biên tập. Nhưng tôi không mong đợi những tiết lộ mới đầy kịch tính có thể thay đổi theo một cách cơ bản nào đó cách chúng ta hiểu về vụ ám sát này", ông nói.

Liệu có thêm nhiều hồ sơ về JFK được công bố không?

Có thể còn có nhiều thông tin hơn nữa, vì ước tính cho biết tổng cộng 80.000 trang dự kiến ​​sẽ được công bố sau khi các luật sư của Bộ Tư pháp xem xét.

Chuyên trang công bố hồ sơ của Cục Lưu trữ Quốc gia cũng thông báo nhiều thông tin hơn cũng có thể được công bố: "Khi các hồ sơ tiếp tục được số hóa, chúng sẽ được đăng lên trang này."

Vụ ám sát JFK đã được kết luận chính thức như thế nào?

Vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy diễn ra vào lúc 12h30 trưa ngày 22/11/1963, tại thành phố Dallas, bang Texas. Khi đó, JFK đang ngồi trên một chiếc xe mui trần cùng Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy, Thống đốc Texas, John Connally, và vợ ông này. Đoàn xe di chuyển qua khu vực Quảng trường Dealey thì bất ngờ có tiếng súng vang lên. JFK bị trúng hai viên đạn: một viên vào lưng xuyên ra cổ họng và một viên chí mạng vào đầu. Thống đốc Connally cũng bị thương nặng nhưng may mắn sống sót. Tổng thống Mỹ được đưa đến bệnh viện Parkland Memorial nhưng không qua khỏi và được tuyên bố tử vong lúc 13h00.

Sau vụ ám sát rúng động, Chính phủ Mỹ đã lập Ủy ban Warren, do Chánh án Tòa án Tối cao Earl Warren đứng đầu, để điều tra vụ việc. Cuộc điều tra đi đến kết luận: Lee Harvey Oswald là kẻ ám sát duy nhất, hành động một mình. Oswald đã xả súng từ tầng 6 của Kho lưu ký sách Texas, với một khẩu súng trường Carcano M91/38.

Mặc dù Ủy ban Warren khẳng định Oswald hành động đơn độc, nhưng nhiều thuyết âm mưu vẫn tồn tại đến tận ngày nay: Chẳng hạn như thuyết "viên đạn ma thuật": Một viên đạn được cho là đã gây ra quá nhiều vết thương bất thường, khiến nhiều người nghi ngờ về số lượng tay súng; Hay giả thuyết CIA/FBI có liên quan khi có ý kiến cho rằng JFK bị sát hại vì có ý định cắt giảm quyền lực của CIA. Cũng có giả thuyết cho rằng giới mafia muốn trả thù vì JFK vì đã mạnh tay chống lại tội phạm có tổ chức...