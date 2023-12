Kẻ phản diện thực sự trong hồi ký của Spears (Không phải Timberlake!)

Trong giai đoạn tin đồn thống trị ngành giải trí những năm 2000, Britney Spears là miếng mồi ngon để các trang tin lá cải, cánh săn ảnh nhảy vào xâu xé.

Nếu phải chỉ ra "trùm cuối" trong cuốn hồi ký mới được ra mắt của Britney Spears, The Woman in Me, thì đó không phải là người cha nghiện rượu - người đã kiếm được hàng triệu USD từ quyền giám hộ Spears, theo nhận định của Rebecca Jennings, phóng viên chuyên về các nền tảng mạng xã hội của Vox.

Đó cũng không phải Lou Taylor - quản lý góp phần thiết lập nên quyền giám hộ độc hại đó. Và thậm chí chẳng phải là Justin Timberlake, người đã làm nan tát trái tim Spears, thuyết phục cô phá thai năm 19 tuổi, sau đó chia tay qua tin nhắn.

Vậy nhân vật phản diện thực sự là ai? Đó chính là những tờ báo lá cải trong những năm 1990, 2000, nơi luôn tường thuật lại cuộc đời Britney Spears bằng ngôn từ, hình ảnh khủng khiếp.

Trong suốt sự nghiệp của mình, từ khi còn là một cô bé gái, Britney Spears đã phải đối mặt với những câu hỏi thô tục - nhắm vào từ đời tư đến ngực của cô, những cuộc săn đuổi để chụp được hình ảnh Spears trong bộ dạng tồi tệ nhất. Họ đăng bức ảnh Spears với nửa đầu cạo trọc lên trang nhất hoặc bình luận về cơ thể cô khi mang bầu.

Bên cạnh báo lá cải, ngay cả những tờ báo uy tín của Mỹ cũng xem Spears như một phụ nữ trẻ rắc rối và thiếu kiểm soát, một kẻ "hút thuốc liên tục và không làm móng tay", thay vì suy xét đến cách thức mà xã hội cũng như truyền thông đối xử với một cô gái trẻ.

Kẻ biến Britney thành "gái hư" lẫn "người mẹ thất bại"

Khi Spears và Timberlake còn ở bên nhau, trong các buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình luôn đặt những câu hỏi thô thiển về cơ thể Spears.

“Mọi người liên tục đưa ra những bình luận kỳ quặc về bộ ngực của tôi. Họ muốn biết liệu tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không”, cô viết trong The Woman in Me.

Các câu hỏi không phù hợp, gây khó chịu vẫn tiếp diễn khi “công chúa nhạc pop” ngày càng nổi tiếng. Sau khi chia tay Spears, Timberlake đã biểu diễn ca khúc Don't Go (Horrible Woman) trong cuộc phỏng vấn kéo dài cả tiếng đồng hồ với Barbara Walters.

Ca khúc chưa được phát hành này và cả MV Cry Me a River sau đó nhanh chóng biến Spears thành kẻ tệ bạc. Hàng loạt trang tin gọi cô là “người phụ nữ tệ hại”, thậm chí là “gái điếm” vì đã “làm tan nát trái tim của chàng trai vàng nước Mỹ”.

Britney Spears và Justin Timberlake ở Hollywood (California, Mỹ) vào năm 2002. Ảnh: Kevin Winter.

Một năm sau đó, năm 2003, Spears lúc này vẫn còn rất đau khổ và “cảm thấy mình như không thể giao tiếp với ai” buộc phải trở lại với In the Zone. Cô nói rằng cha và quản lý đã ép cô phải tham gia cuộc phỏng vấn với Diane Sawyer.

Sawyer đã hỏi tại sao Spears lại khiến Timberlake phải chịu “quá nhiều đau đớn” như vậy. Spears viết rằng cô cảm thấy bị “lợi dụng” khi thực hiện cuộc phỏng vấn đó.

“Tôi thấy mình đang bị biến đổi, gần giống với người sói, trở thành một kẻ xấu xa”.

Sau cuộc tình của Spears với Timberlake, giới truyền thông tiếp tục vẽ nên cuộc đời Spears theo một hướng tiêu cực khác: một người phụ nữ không còn hấp dẫn, một người mẹ vô trách nhiệm.

Khi Spears mang thai hai con trai Sean Preston và Jayden James vào năm 2005-2006, các tay săn ảnh đã theo dõi cô từ nhà riêng cho đến mọi ngóc ngách trong thành phố.

“Tôi bị các tay săn ảnh dồn vào chân tường với Sean Preston… họ tiếp tục chụp ảnh khi tôi bị mắc kẹt, chỉ có thể ôm con và khóc. Các tạp chí dường như không yêu thích gì hơn ngoài một bức ảnh mà họ có thể đăng với dòng tiêu đề 'Britney Spears đang phát tướng!'”.

Các nhiếp ảnh gia vây quanh xe của Britney Spears khi cô đến tòa án gia đình ở Los Angeles năm 2007. Ảnh: Robyn Beck.

Spears gọi cánh săn ảnh là “chiến binh của kẻ thù”, không ngừng sinh sôi nảy nở qua từng ngày.

Vào năm 2007, khi Spears đang trải qua một cuộc chiến tàn khốc về quyền nuôi con và phải xa các con trong nhiều tuần, paparazzi đã chụp được cảnh cô cạo đầu trong một tiệm làm tóc. Vài ngày sau, họ xúm vào tra hỏi cho đến khi cô cáu kỉnh, dùng ô tông vào một trong những chiếc xe của nhóm này.

Nhưng không chỉ những trang tin lá cải và cánh săn ảnh, phản ứng của công chúng lúc đó cũng đáng sợ không kém. Trong một cuộc phỏng vấn người dẫn chương trình Matt Lauer liên tục nhắc đến việc “mọi người” đều hỏi: “Britney có phải là một người mẹ tồi không?”.

Những tin đồn đi xa đến mức, cựu người dẫn chương trình đêm khuya Craig Ferguson đã phải lên tiếng kêu gọi mọi người ngừng đùa đợt về Spears. “Người ta đang suy sụp, người ta đang chết dần. Đó không phải chuyện đùa đâu”.

Một Britney Spears luôn rất kỳ lạ

Nếu chỉ đọc các tờ báo lá cải hoặc xem các chương trình trò chuyện ban ngày thì câu chuyện về Britney Spears rất đơn giản: Một cô gái trẻ, xinh đẹp đến từ vùng nông thôn miền Nam nước Mỹ đột nhiên chiếm lĩnh ngành công nghiệp âm nhạc, ngay lập tức được ca ngợi là ngôi sao. Vài năm sau, danh tiếng của cô bắt đầu bị ảnh hưởng khi các ngôi sao mới nổi lên. Đột nhiên, nàng công chúa nhạc pop năm nào tiệc tùng quá nhiều, có con và không chăm sóc chu đáo cho chúng, và cuối cùng là gặp phải một số “sự cố”.

Đó là câu chuyện điển hình về sự nổi lên và sụp đổ của một ngôi sao mà truyền thông háo hức tung ra và công chúng sẵn sàng tiêu thụ.

Nhưng nếu đọc The Woman in Me, chúng ta sẽ thấy rằng câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Spears, như cô nhắc lại nhiều lần trong suốt cuốn hồi ký của mình, luôn rất “kỳ lạ”. Nhưng đáng tiếc giới truyền thông chưa bao giờ biết cách xử lý những điều kỳ lạ, kể cả trong những bức ảnh vào đầu những năm 2000 cho đến các bài đăng trên mạng xã hội của Spears trong vài năm qua.

Ngày nay, Spears vẫn tiếp tục là chủ đề của những tin đồn ác ý và đưa tin vô trách nhiệm từ các tờ báo như TMZ và Daily Mail, những tờ báo vẫn cố miêu tả cô là một người mẹ thất bại, nghiện rượu và có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Britney Spears bị các tay săn ảnh vây quanh năm 2008. Ảnh: Shutterstock.

Sau hai thập kỷ và vô số lời kêu gọi để được bình yên, Spears vẫn phải chịu sự soi mói của các tờ báo lá cải, phần lớn đều mong đợi rằng cô sẽ “trở lại bình thường” sau khi quyền giám hộ kết thúc vào năm 2021.

Tuy nhiên, với Spears, không có gì gọi là “bình thường”. Cô nhấn mạnh điều này trong những trang cuối của cuốn hồi ký: "Giờ tôi tự do. Tôi chỉ là chính mình và cố gắng chữa lành. Tự do có nghĩa là ngốc nghếch, ngớ ngẩn và vui vẻ trên mạng xã hội. Tự do có nghĩa là tạm dừng sử dụng Instagram mà không có người gọi 911. Tự do có nghĩa là có thể phạm sai lầm và học hỏi từ chúng. Tự do có nghĩa là tôi không phải biểu diễn cho bất cứ ai - trên sân khấu hay ngoài sân khấu”.

Các phương tiện truyền thông vào năm 2023 có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để xử lý một Britney Spears - hoặc bất kỳ ngôi sao nữ nào - tỏ ra bất cần, chỉ sống cho bản thân như vậy. Nhưng dù sao, ít nhất những người như Spears đã ý thức được rằng họ có quyền trở nên kỳ lạ theo cách của riêng mình.