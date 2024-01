Kế hoạch vây bắt nghi phạm trong khu rừng rộng 50 ha

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết khu vực nghi phạm lẩn trốn rộng 50 ha. Công an phải sử dụng máy xúc mở lối cho hàng nghìn cán bộ tiến vào rừng vây bắt.

Chiều 9/1, Công an TP.HCM thông tin đến báo chí về toàn bộ quá trình truy bắt Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) - nghi phạm sát người nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn.

Lập 40 chốt chặn quanh bìa rừng

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm đang bị Công an huyện Đức Hòa truy tìm liên quan đến vụ án lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Quá trình trốn tránh, Tâm tiếp tục lên kế hoạch cướp tài sản.

Ngày 6/1, nghi phạm đến một tiệm hớp tóc ở huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, anh ta thấy quán đông người, không có tài sản gì để cướp nên đổi điểm điểm sang quán cà phê của chị N.T.H.C. Tại đây, nghi phạm sát hại nạn nhân, cướp 2 triệu đồng cùng xe SH Mode rồi tẩu thoát.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ tại buổi cung cấp thông tin báo chí. Ảnh: Lê Trai.

Khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an TP.HCM và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Hóc Môn truy xét nghi phạm.

Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 đã chỉ đạo các trinh sát có kinh nghiệm nhất tới ngay hiện trường. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nghi phạm gây án rất dã man,

Cảnh sát rà soát nhân chứng, nhưng không thu được kết quả có lợi, camera an ninh tại hiện trường cũng không có.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khoanh vùng và nổi lên nghi phạm là Tâm. Người này sau khi gây án đã bỏ chạy về xã Lương Hòa, huyện Bến Lưc, Long An. Khu vực này rất nhiều kênh rạch, cây cối um tùm và nhiều gai.

Khi phát hiện công an, Tâm bỏ lại xe và lẩn trốn vào khu vực rừng rậm khoảng 50 ha. Ngay trong đêm, cảnh sát đã dùng 7 chó nghiệp vụ, cùng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng PC02, Công an huyện Hóc Môn, Phòng PK02E, Công an tỉnh Long An, truy bắt. Do khu vực này quá rộng lớn, cảnh sát đã lập 40 chốt chặn, quyết không cho nghi phạm thoát ra ngoài.

Dùng máy xúc mở lối, tiến vào rừng bắt hung thủ

Trung tá Đới Ngọc Thắng cho biết sau 2 ngày vây ráp, cảnh sát vẫn chưa xác định nơi nghi phạm lẩn trốn. Trưởng phòng PC02 yêu cầu các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đánh dấu những khu vực đã kiểm soát. Tuy nhiên, quá trình truy xét găp rất nhiều khó khăn, các chiến sĩ bị ong đốt trong quá trình phá án.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau 2 ngày vây ráp, công an xác định nghi phạm vẫn còn ở bên trong, nên quyết định tổng lực tấn công vào khu rừng rậm rạp để phá an.

“Cảnh sát sử dụng fly cam để rà từng khu vực, sử dụng máy xúc để mở lối cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tiến vào rừng. Lúc này, nghi phạm đang ẩn núp dưới mương nước, dùng cỏ phủ lên người, sợ bị máy xúc cán trúng, nên vùng bỏ chạy và bị trinh sát khống chế”, trung tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Xúc động với tình cảm của nhân dân

Trung tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh việc truy bắt được nghi phạm ngoài sự cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM, thì có thêm sự đóng góp, hỗ trợ không nhỏ của người dân ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

“Người dân nấu bát mỳ, chuẩn bị cho lực lượng các chốt, cho củi đốt lửa sưởi ấm, đuổi muỗi, thanh niên ở địa phương thì dùng máy xúc tham gia lực lượng truy bắt”, trung tá Hưng chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Duy Sâm cảm ơn tình cảm của người dân ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: Lê Trai.

Theo trung tá Hưng, những ngày nghi phạm chưa bị bắt, người dân nơi đây rất lo sợ, không dám vào rừng làm việc, bởi họ biết nghi phạm rất manh động, ra tay tàn bạo.

“Khi nghi phạm bị bắt đưa ra ngoài, người dân ở ấp 7 hò reo, vỗ tay, chúc mừng lực lượng tham gia phá án. Nhìn những hình ảnh này, chúng tôi những người chiến sĩ vì dân phục vụ rất xúc động, vui mừng vì đã ngăn chặn được cái ác, giữ bình yên cho nhân dân”, trung tá Hưng nói.

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó phòng Cảnh sát hình sự, cũng thay mặt lực lượng Công an TP.HCM cảm ơn chính quyền, người dân ở ấp 7, xã Long Hòa.

“Công an TP.HCM rất mong nhận được sự giúp đỡ của người dân để phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự”, thượng tá Sâm chia sẻ.