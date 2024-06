Kẻ ấu dâm khét tiếng Hàn Quốc ra tù

Tội phạm hiếp dâm nguyên mẫu trong phim "Hope" mới được thả sau 3 tháng ngồi tù vì vi phạm lệnh quản chế khiến nhiều người lo lắng.

Korea Times đưa tin Cho Doo-soon (71 tuổi) - kẻ hiếp dâm ám ảnh nhất Hàn Quốc - mới được thả khỏi Trung tâm giam giữ Suwon vào ngày 19/6 sau 3 tháng tù liên quan tới tội danh vi phạm lệnh quản chế tại gia của tòa án.

Cho đã được thả về nhà riêng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, sau khi chấp hành xong bản án do vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm (từ 21h tối đến 6 giờ sáng) trong ngày 4/12/2023.

Trước đó, Cho nói rằng do cãi nhau với vợ nên mới bỏ ra khỏi nhà trong khoảng 40 phút. Tuy nhiên, tòa án lập tức đưa ông ta trở lại phòng giam sau khi vi phạm.

Cho ra tù vào tháng 12/2020 sau khi thụ án 12 năm vì cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi vào năm 2008. Nạn nhân bị thương nặng, có nhiều thương tổn vĩnh viễn. Cho cũng là nguyên mẫu tội phạm ấu dâm trong bộ phim "Hope".

Sau khi được thả, Cho phải chịu các quy định quản chế nghiêm ngặt trong 7 năm. Theo đó, lệnh quản chế yêu cầu Cho đeo vòng chân điện từ có gắn thiết bị định vị GPS và không được ra khỏi nhà trong khoảng thời gian 21h tối đến 6h sáng hôm sau.

Kể từ khi Cho được thả, cảnh sát đã tăng cường các biện pháp an ninh gần tòa nhà dân cư của ông ta ở Wa-dong, quận Danwon, Ansan, với các trạm kiểm soát của cảnh sát và hàng chục chốt an ninh. Camera cũng được lắp đặt để đảm bảo an toàn cho tất cả cư dân tại đó.

Chính quyền thành phố cũng có kế hoạch nối lại hoạt động của một nhóm tuần tra đặc biệt trong khu vực để cố gắng giảm bớt lo lắng cho người dân.