Karaoke ICool 'gây sốt' với bộ sưu tập 'Âm sắc lễ hội'

Bộ sưu tập (BST) bình, ly giới hạn "Âm sắc lễ hội" của hệ thống karaoke ICool trở thành tâm điểm mùa tiệc tùng cuối năm bởi thiết kế độc đáo cùng những thông điệp tích cực.

Cuối năm là thời điểm "chạy đua" với deadline, cũng là mùa của những lễ hội náo nhiệt. Dù bận rộn với công việc ngổn ngang, mọi người luôn biết cách tận hưởng cuộc sống với những bữa tiệc âm nhạc rộn ràng. Chính câu chuyện của khách hàng đã truyền cảm hứng cho Karaoke ICool sáng tạo bộ sưu tập (BST) giới hạn "Âm sắc lễ hội".

Thiết kế sáng tạo và cá tính

Mang cả lễ hội âm nhạc vào trong thiết kế, BST gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên với ngoại hình bắt mắt, đầy màu sắc và cá tính. Với 4 phiên bản khác nhau, BST mang đến những góc nhìn đầy thú vị về dịp lễ cuối năm.

Điểm nhấn đặc biệt của BST là chiếc bình "Đa sắc" kết hợp đầy sáng tạo giữa các mảng màu đối lập. Cầm bình "Đa sắc" trên tay, khách hàng có cảm giác như đang đắm chìm trong một lễ hội lung linh huyền ảo, rực rỡ sắc màu.

Ly “Đa sắc” mang đến cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn. Sử dụng những hình ảnh tối giản và đường nét sắc sảo, chiếc ly tái hiện một lễ hội sôi động với đa dạng hoạt động mà ICool đã tạo ra để khách trải nghiệm tại đây như "Play - sing - eat - shop" (Vui chơi, hát hò, ăn uống, mua sắm).

Bình/ly "Đa sắc" có kiểu dáng nhỏ gọn, có thể mang theo khắp nơi.

Bình/ly "Đa sắc" còn ẩn chứa những chi tiết truyền tải thông điệp tích cực mà Karaoke ICool muốn gửi gắm đến khách hàng. Đó là những nốt nhạc bay bổng xuất hiện trong mọi hoạt động dịp cuối năm, tượng trưng cho sự hiện diện của âm nhạc trong cuộc sống. Âm nhạc không chỉ giới hạn ở Karaoke ICool mà còn theo bạn muôn nơi, giúp "nạp năng lượng" kể cả khi làm việc, học tập hay vui chơi.

Những dòng chữ typography cách điệu được điểm xuyết một cách phóng khoáng trên bình, ly như "At ICool, everyone is a singer", "Wake up, sing a song, have a good day", "When things happen, sing about this", "Just sing"... cũng là những thông điệp mà hệ thống karaoke muốn gửi gắm đến khách hàng. Hãy bắt đầu ngày mới với một bài hát để tâm trạng luôn tươi vui, hay dù gặp khó khăn, đừng ngại hát lên để xua tan nỗi buồn và niềm vui sẽ lại tràn đầy.

Những thông điệp ý nghĩa được khắc chạm vào BST.

Mỗi câu từ được gắn kết với nhau không chỉ tạo nên thông điệp ý nghĩa, mà còn biến hóa thành khẩu hiệu trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí nó như một lời khích lệ, động viên mọi người tự tin thể hiện cá tính và làm những điều mình yêu. Độc giả có thể sở hữu BST trên tại 22 chi nhánh của hệ thống Karaoke ICool ở TP.HCM và Vũng Tàu.

Tiệc tùng thả ga, mang quà về nhà

Nhân dịp lễ hội cuối năm, từ nay đến 31/1/2025, ICool tặng 1 trong 4 sản phẩm thuộc BST giới hạn "Âm sắc lễ hội" khi khách hàng đến chi nhánh vui chơi và có hóa đơn từ 4 triệu đồng.

Nhờ thiết kế độc đáo, thông điệp mạnh mẽ cùng chất liệu giữ nhiệt tốt, BST "Âm sắc lễ hội" nhanh chóng trở thành tâm điểm của mùa tiệc tùng cuối năm, thu hút những "thợ săn" chính hiệu.

Giới trẻ hào hứng "săn" bình/ly "Đa sắc".

Hình ảnh bình/ly "Âm sắc lễ hội" tràn ngập trên các bài đăng check-in của khách hàng, đặc biệt là Gen Z và nhanh chóng trở thành một biểu tượng phong cách. Đây cũng là "bạn đồng hành" cùng các tín đồ âm nhạc trên mọi nẻo đường, góp phần cho mùa tiệc tùng cuối năm tràn ngập vui tươi và hào hứng.

Karaoke ICool là địa điểm giải trí, tiệc tùng ăn - ca - xõa lý tưởng.

Với BST "Âm sắc lễ hội", hệ thống karaoke ICool khẳng định vị thế là một trong những chuỗi karaoke hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lòng giới trẻ nhờ tinh thần sáng tạo, sự đổi mới và khả năng kết nối mạnh mẽ với khách hàng.