Kaka vẫn 'hút hồn' người hâm mộ Việt Nam

Chiều 8/11, Kaka có mặt trong buổi họp báo trước trận Legends Match, nơi anh sẽ đối đầu cùng các cựu danh thủ Việt Nam.
Nhân dịp này, cựu danh thủ người Brazil cũng tỏ ra hào hứng khi được tới Việt Nam và đối đầu cùng các cựu ngôi sao của dải đất hình chữ S. Nhan sắc điển trai của anh khiến không ít CĐV trầm trồ.
Kaka cũng chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh là khi vô địch Champions League cùng AC Milan, hay giúp Brazil vô địch World Cup.
Ngoài Kaka, huyền thoại Luis Figo cũng đến Việt Nam để tham dự sự kiện này.
Tại sự kiện FC PRO Festival 2025 của FC Online và FC Mobile, chương trình giao lưu bóng đá diễn ra tại TP.HCM từ ngày 7 đến 9/11, Kaka và Figo sẽ là hai đội trưởng trong trận Legends Match, sát cánh cùng nhiều huyền thoại bóng đá Việt Nam.
|Đội Kaka bao gồm nhiều cựu danh thủ Việt Nam như Lê Công Vinh, Lê Tấn Tài, Đặng Phương Nam và Phạm Như Thuần.
|Đội của Figo cũng là dàn gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Quyến, Vũ Như Thành hay Nguyễn Thế Anh.