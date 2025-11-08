Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kaka vẫn 'hút hồn' người hâm mộ Việt Nam

  • Thứ bảy, 8/11/2025 18:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huyền thoại bóng đá Brazil - Kaka, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2007, vẫn giữ được nét hào hoa và nhan sắc điển trai khi giao lưu cùng người hâm mộ Việt Nam.

Kaka anh 1

Chiều 8/11, Kaka có mặt trong buổi họp báo trước trận Legends Match, nơi anh sẽ đối đầu cùng các cựu danh thủ Việt Nam.
Kaka anh 2

Nhân dịp này, cựu danh thủ người Brazil cũng tỏ ra hào hứng khi được tới Việt Nam và đối đầu cùng các cựu ngôi sao của dải đất hình chữ S. Nhan sắc điển trai của anh khiến không ít CĐV trầm trồ.
Kaka anh 3

Kaka cũng chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh là khi vô địch Champions League cùng AC Milan, hay giúp Brazil vô địch World Cup.
Kaka anh 4

Ngoài Kaka, huyền thoại Luis Figo cũng đến Việt Nam để tham dự sự kiện này.
Kaka anh 5

Tại sự kiện FC PRO Festival 2025 của FC Online và FC Mobile, chương trình giao lưu bóng đá diễn ra tại TP.HCM từ ngày 7 đến 9/11, Kaka và Figo sẽ là hai đội trưởng trong trận Legends Match, sát cánh cùng nhiều huyền thoại bóng đá Việt Nam.
Kaka anh 6
Đội Kaka bao gồm nhiều cựu danh thủ Việt Nam như Lê Công Vinh, Lê Tấn Tài, Đặng Phương Nam và Phạm Như Thuần.
Kaka anh 7
Đội của Figo cũng là dàn gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Quyến, Vũ Như Thành hay Nguyễn Thế Anh.

PVF-CAND hoa kich tinh The Cong Viettel hinh anh

PVF-CAND hòa kịch tính Thể Công Viettel

4 phút trước 21:15 8/11/2025

0

Tối 8/11, trận đấu kịch tính giữa PVF-CAND với Thể Công Viettel thuộc vòng 11 V.League 2025/26 đã khép lại với tỉ số hòa 2-2.

Ronaldo da sai? hinh anh

Ronaldo đã sai?

2 giờ trước 19:03 8/11/2025

0

Cristiano Ronaldo vừa khiến giới bóng đá dậy sóng sau bài phỏng vấn với Piers Morgan nhưng lần này, màn "đá xoáy" Ligue 1 của anh có vẻ phản tác dụng.

Anh Tiến - Tường Linh

Kaka Kaka Công Vinh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý