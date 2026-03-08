Joselu rời Qatar giữa khủng hoảng an ninh

Tiền đạo Joselu cùng cựu tuyển thủ Javi Martinez rời Doha trên chuyến bay sơ tán do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức, trong khi HLV Julen Lopetegui vẫn ở lại Qatar.

Jeselu từng có thời gian khoác áo Real Madrid.

Bóng đá đôi khi đứng trước những biến động vượt xa khuôn khổ sân cỏ. Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại khu vực Trung Đông leo thang, một chiến dịch sơ tán khẩn cấp đã được triển khai từ Doha. Trong số những người rời Qatar trên các chuyến bay do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức có hai gương mặt quen thuộc của bóng đá Tây Ban Nha: Joselu và Javi Martinez.

Theo Marca, hai chuyến bay rời Doha trong ngày 7/3 đưa nhiều công dân rời khỏi khu vực sau khi tình hình trở nên phức tạp. Chuyến đầu tiên hạ cánh ngay sau 14h, chuyến thứ hai đến sau đó khoảng một giờ. Hành khách trên các chuyến bay này gồm những người đang quá cảnh, thân nhân của các cá nhân bị ảnh hưởng và một số người làm việc tại Qatar.

Joselu, hiện khoác áo Al-Gharafa SC, và Javi Martinez, cầu thủ của Al Bidda SC, nằm trong nhóm được sơ tán. Cả hai đang sinh sống và làm việc tại Qatar vì lý do nghề nghiệp. Nhờ sự điều phối của Đại sứ quán Tây Ban Nha, họ đã có thể rời khỏi quốc gia này cùng các công dân khác trong chuyến bay khẩn.

Chiến dịch được thực hiện với sự tham gia trực tiếp của Đại sứ Tây Ban Nha tại Qatar, Alvaro Renedo. Phái đoàn ngoại giao được cho là nhanh chóng triển khai nhiều bước chuẩn bị để đảm bảo công dân có thể rời Doha an toàn trong thời gian ngắn nhất. Trong số những người có mặt trên chuyến bay còn có vợ của tiền đạo Raul de Tomas cùng con nhỏ ba tháng tuổi, cũng như vợ của Pablo Sanz, trợ lý của HLV Julen Lopetegui tại đội tuyển Qatar.

Trái với nhiều công dân Tây Ban Nha đã rời đi, Julen Lopetegui vẫn ở lại Doha. HLV người Tây Ban Nha hiện dẫn dắt đội tuyển Qatar và tiếp tục công việc trong bối cảnh tình hình khu vực được theo dõi sát sao.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với RTVE tuần này, Lopetegui cho biết thông điệp từ chính quyền địa phương là giữ bình tĩnh và hạn chế ra ngoài. Ông cùng gia đình đang ở nhà để đảm bảo an toàn.

“Thông điệp chúng tôi nhận được là phải thận trọng: ở trong nhà và chú ý theo dõi tình hình. Chúng tôi vẫn ổn và đang ở nhà an toàn”, Lopetegui chia sẻ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng gửi lời trấn an đến người thân và bạn bè rằng gia đình ông vẫn được chăm sóc tốt trong thời điểm nhạy cảm này.

Trong khi đó, theo kế hoạch hiện tại, giải vô địch quốc gia Qatar dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào tuần tới nếu tình hình ổn định.

Sự kiện Joselu và Javi Martínez rời Doha cho thấy bóng đá, dù mang tính toàn cầu, vẫn không thể tách rời khỏi những biến động địa chính trị. Khi an ninh trở thành ưu tiên hàng đầu, sân cỏ buộc phải lùi lại phía sau. Và trong những thời điểm như thế, điều quan trọng nhất không còn là kết quả trận đấu, mà là sự an toàn của những con người đang gắn bó với môn thể thao này.