Joao Felix tự chôn vùi sự nghiệp

Từ một tài năng trẻ được tung hô là “Ronaldo mới” của Bồ Đào Nha, Felix giờ đây, ở tuổi 25, rời châu Âu để khoác áo Al-Nassr tại Saudi Arabia. Một bước đi dường như khẳng định rằng ngôi sao từng có giá 113 triệu bảng này đã từ bỏ giấc mơ đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Năm 2018, Joao Felix ra mắt đội một Benfica và lập tức khiến cả châu Âu chao đảo. Chỉ trong 43 trận mùa 2018/19, anh ghi 20 bàn, trong đó có 15 bàn ở giải VĐQG, giúp Benfica vô địch và nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc năm. Đặc biệt, cú hat-trick vào lưới Eintracht Frankfurt ở tứ kết Europa League biến Felix thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử lập hat-trick ở giải đấu này.

Sự bùng nổ ấy đưa Felix trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba thế giới, với mức phí 113 triệu bảng khi Atletico Madrid mua anh để thay thế Antoine Griezmann. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, sự nghiệp của Felix bắt đầu trượt dốc.

Ở Atletico, Felix ghi tổng cộng 35 bàn và 16 kiến tạo sau 131 trận - một con số không hề tệ, nhưng cũng không xứng với mức phí kỷ lục. Anh cùng Atletico vô địch La Liga mùa 2020/21, nhưng chỉ đá chính 14 trận và ghi 7 bàn, trong đó chỉ có 3 bàn sau kỳ Giáng sinh. Sự không ăn khớp với triết lý phòng ngự kỷ luật và pressing cường độ cao của Diego Simeone khiến Felix mãi là “cậu học trò bất trị”.

Nhiều HLV từng ca ngợi kỹ thuật, khả năng xử lý bóng mềm mại của Felix, nhưng đồng thời phàn nàn rằng anh thiếu quyết liệt khi không có bóng. Một cầu thủ tấn công hiện đại không chỉ cần ghi bàn, mà còn phải là một phần của khối pressing - điều mà Felix chưa bao giờ chấp nhận thay đổi.

Bỏ ngoài tai những cảnh báo, Felix tìm đường rời Atletico. Nhưng từ Chelsea, Barcelona đến AC Milan, mọi thứ vẫn lặp lại: vài khoảnh khắc tỏa sáng, rồi biến mất.

Từ khi rời Atletico, Felix trải qua hàng loạt chuyến phiêu lưu ngắn ngủi nhưng đều không để lại dấu ấn rõ rệt. Năm 2023, anh được Chelsea mượn và ghi 4 bàn sau 20 trận, nhưng khởi đầu bằng một chiếc thẻ đỏ lãng xẹt ngay trong trận ra mắt trước Fulham.

Mùa 2023/24, Felix gia nhập Barcelona và ghi 10 bàn, bao gồm cú đúp vào lưới… Atletico - đội bóng chủ quản - song vẫn không thuyết phục được Barca mua đứt. Bất ngờ hơn, Chelsea chi 45 triệu bảng để sở hữu Felix vào hè 2024. Tại đây, anh có 7 bàn, đạt hiệu suất 1 bàn/135 phút - con số tốt nhất kể từ khi rời Benfica - nhưng phần lớn đến từ những trận cúp gặp các đối thủ yếu như Panathinaikos hay Morecambe.

Đến năm 2025, Felix khoác áo AC Milan dưới dạng cho mượn, ghi 3 bàn sau 21 trận, trung bình 339 phút mới nổ súng, và kỷ niệm đáng nhớ nhất lại là khoảnh khắc bị Kyle Walker "dạy dỗ" trong đường hầm. "Ở đây, không ai là Lionel Messi cả", cựu sao Manchester City mắng Felix.

Thống kê 6 năm kể từ khi rời Benfica, Felix chưa từng vượt mốc 10 bàn/mùa tại các giải đấu lớn. Một cầu thủ được kỳ vọng là “tương lai của bóng đá Bồ Đào Nha” lại bị chôn vùi trong những màn trình diễn thất thường và thiếu khát khao.

Theo Guillem Balague, “Felix khiến HLV phát điên. Họ thấy tiềm năng, nhưng anh không chịu lắng nghe. Anh thiếu kiên nhẫn, thiếu nỗ lực phòng ngự và không đủ sự ổn định”.

Sự nghiệp của Felix có thể là minh chứng cho một thế hệ cầu thủ được nuông chiều quá sớm. Khi còn ở Benfica, báo chí từng hết lời khen ngợi, gọi anh là "Ronaldo mới". Nhưng 6 năm sau, người ta chỉ còn thấy một cầu thủ lạc lối, rời châu Âu ở tuổi 25 - độ tuổi đáng ra phải đạt đỉnh phong độ.

Việc Felix chọn Al-Nassr thay vì trở về Benfica như từng úp mở là dấu hiệu rõ ràng: anh từ bỏ việc cạnh tranh ở đỉnh cao châu Âu. Chắc chắn, Felix sẽ đá cặp cùng Ronaldo, nhận mức lương khủng và vẫn được tung hô ở Saudi Arabia. Nhưng trong mắt nhiều người, đây là cái kết buồn cho một cầu thủ từng đoạt giải Golden Boy 2019 và được định giá như một siêu sao.

Trong 45 trận cho Bồ Đào Nha, Felix ghi 9 bàn và có 2 Nations League, nhưng chừng đó là không đủ để gạt đi cảm giác tiếc nuối. Nhà báo Alves thẳng thắn: “6 tháng bùng nổ ở Benfica sẽ mãi là đỉnh cao sự nghiệp của Felix. Và thật khó chấp nhận khi thấy anh sang Saudi Arabia ở tuổi 25”.

Joao Felix từng là giấc mơ của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng giờ chỉ còn là lời cảnh tỉnh: Tài năng thôi là chưa đủ. Bóng đá hiện đại đòi hỏi khát vọng, sự hy sinh và kiên định - những thứ Felix đã bỏ quên.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.