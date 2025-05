Joao Felix sắp sang Brazil?

Truyền thông Brazil đưa tin Flamengo đã liên hệ với người đại diện của Felix để đề nghị một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Nếu chấp nhận lời đề nghị này, Felix sẽ có cơ hội tái ngộ với Filipe Luis, người đang dẫn dắt Flamengo và trước đây là đồng đội cũ tại Atletico Madrid.

Một trong những yếu tố hấp dẫn để thuyết phục Felix gia nhập Flamengo là cơ hội tham dự Club World Cup vào giữa tháng 6. Đại diện Brazil sẽ chạm trán với Esperance Tunis (Tunisia) và chính Chelsea, CLB chủ quản của Felix.

Flamengo không phải là đội bóng duy nhất quan tâm đến Felix. Benfica cũng đang nỗ lực để đưa người cũ trở lại Lisbon, nơi anh đã từng tỏa sáng rực rỡ trước khi gia nhập Atletico.

Trong màu áo Benfica, Felix có 43 trận ra sân, ghi 20 bàn thắng và kiến tạo 11 lần, qua đó trở thành một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã giành chức vô địch quốc gia cùng Benfica, trước khi chuyển đến Atletico với mức giá kỷ lục 127 triệu euro.

Felix ký hợp đồng 7 năm với Chelsea vào tháng 8/2024. Hiện tại, anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca. Sau 40 trận cho "The Blues", Felix ghi 11 bàn.

Felix hiện giống như một "kẻ du mục" trong làng bóng đá, khi chưa thể tìm được bến đỗ vững chắc để phát triển sự nghiệp.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.