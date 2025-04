Jisoo (BlackPink) khiến fan Việt ngỡ ngàng

Chiều 7/4, thông qua trang cá nhân, Jisoo có bài đăng bằng tiếng Việt. Cô gửi lời cảm ơn đặc biệt tới người hâm mộ tại Việt Nam.

"Show diễn ở Việt Nam là show cuối cùng trong chuyến lưu diễn Lights, Love, Action. Cảm ơn các bạn đã mang đến cho mình nguồn năng lượng lớn trong đêm diễn cuối cùng để có thể nhớ lâu, thật lâu. Mình đã rất hạnh phúc và tận hưởng sân khấu đặc biệt Flower chỉ có tại Việt Nam. Hy vọng lần sau các bạn lại chào đón mình nồng nhiệt như vậy. Tôi yêu các bạn. BLINK Việt Nam mãi keo", thành viên nhóm BlackPink chia sẻ.

Cùng với đó, ca sĩ chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi fan meeting diễn ra tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 30/3. Những tấm hình cuối trong loạt ảnh là các món quà mà người hâm mộ tại Việt Nam tặng nữ ca sĩ.

Bài đăng bằng tiếng Việt cùng loạt ảnh do Jisoo chia sẻ khiến fan vỡ òa.

Trước đó, vào chiều 30/3, sự kiện fan meeting Lights, Love, Action của Jisoo chính thức diễn ra tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình. Sự kiện của Jisoo tại Hà Nội có 10 hạng vé khác nhau dao động từ 500.000 đồng tới 4,8 triệu đồng. Giá vé này được đánh giá là phù hợp, có nhiều phân khúc để người hâm mộ có thể lựa chọn.

Lần thứ 2 tới Hà Nội, chị cả BlackPink khiến người hâm mộ thích thú khi trình diễn loạt ca khúc solo như Flower, earthquake, Your Love, Tears... Bên cạnh đó, Jisoo và khán giả trải qua loạt hoạt động giao lưu sôi động. Năm 2023, Jisoo cùng BlackPink tổ chức concert Born Pink tại Sân vận động Mỹ Đình thu hút hơn 63.000 khán giả.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.