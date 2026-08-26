Jin House: Khi mỗi công trình là một bài toán không có lời giải chung

Không chạy theo khuôn mẫu thiết kế cố định, Jin House chọn hướng phát triển dựa trên nhu cầu thực của khách hàng, chú trọng sự hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng, chi phí.

Trong lĩnh vực kiến trúc - nội thất, mỗi công trình đều bắt đầu từ một bài toán khác nhau. Căn hộ có diện tích hạn chế cần giải pháp tối ưu công năng; nhà phố cần sự cân bằng giữa thẩm mỹ, tiện nghi và đặc thù kiến trúc; trong khi biệt thự lại đặt ra yêu cầu cao hơn về tổng thể không gian, vật liệu, ánh sáng và dấu ấn cá nhân của gia chủ.

Chính sự khác biệt đó trở thành nền tảng để kiến trúc sư Đặng Công Sĩ định hướng hành trình phát triển của Jin House: Không chạy theo khuôn mẫu thiết kế duy nhất, mà tập trung tìm kiếm giải pháp phù hợp từng công trình cụ thể.

Bắt đầu từ câu hỏi “Khách hàng thực sự cần gì?”

Theo KTS Đặng Công Sĩ, một không gian nội thất đẹp chưa chắc đã phù hợp. Giá trị của thiết kế chỉ thực sự được phát huy khi không gian đáp ứng nhu cầu sử dụng, thói quen sinh hoạt, ngân sách và phong cách sống của người sở hữu.

KTS Đặng Công Sĩ - nhà sáng lập Jin House.

Đó cũng là lý do Jin House lựa chọn cách tiếp cận bắt đầu từ việc lắng nghe. Một ngôi nhà hiện đại không chỉ cần đẹp, mà còn phải đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, phù hợp diện tích, ngân sách và những đặc điểm riêng của mỗi gia đình.

Trước khi đưa ra phương án thiết kế, đội ngũ cần tìm hiểu nhiều yếu tố: Công trình có đặc điểm gì, diện tích và hiện trạng ra sao, khách hàng sử dụng không gian như thế nào, mong muốn về phong cách, công năng, vật liệu và ngân sách ở mức nào...

Công trình do KTS Đặng Công Sĩ thiết kế. Ảnh phối cảnh dự án.

Trong quá trình tư vấn, bài toán ngân sách được Jin House đặt ra từ sớm nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong việc lựa chọn phương án. Thiết kế vì thế không chỉ dừng ở yếu tố hình thức, mà được cân nhắc đồng thời với công năng, vật liệu, khả năng thi công và chi phí. Với các công trình nhà ở, mong muốn của gia chủ về phong thủy cũng được xem xét như một yếu tố bổ trợ trong quá trình tổ chức không gian.

Tư duy này dần trở thành một trong những nguyên tắc được Jin House duy trì trong quá trình hoạt động. Thay vì bắt đầu bằng việc giới thiệu một sản phẩm hay mẫu nội thất có sẵn, doanh nghiệp hướng đến xác định bài toán của khách hàng trước, sau đó mới tìm phương án giải quyết. Cách làm này đòi hỏi nhiều thời gian và sự phối hợp giữa các khâu từ khảo sát, tư vấn, thiết kế đến triển khai.

Từ doanh nghiệp nội thất đến thương hiệu cung cấp giải pháp

Trong hành trình xây dựng Jin House, một trong những thay đổi quan trọng là chuyển từ tư duy cung cấp sản phẩm nội thất sang tư duy cung cấp giải pháp. Với cách tiếp cận này, một bộ bàn ghế, hệ tủ hay căn bếp không còn được nhìn nhận như những sản phẩm độc lập. Chúng phải được đặt trong tổng thể kiến trúc và được tính toán để tạo nên sự liên kết giữa công năng, thẩm mỹ, trải nghiệm sử dụng. Đây cũng là nơi vai trò của kiến trúc sư trở nên quan trọng.

Nội thất không còn là những sản phẩm độc lập, mà phải phù hợp tổng thể kiến trúc.

Trong quá trình hoạt động, Jin House từng bước mở rộng khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Bình, TP.HCM, Bình Phước, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Sự mở rộng về địa bàn cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. Mỗi khu vực có đặc điểm về địa lý, khí hậu, kiến trúc, điều kiện thi công, nhu cầu sử dụng và mức đầu tư khác nhau. Thay vì xem sự khác biệt đó là trở ngại, Jin House coi đây như cơ hội tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình. Mỗi công trình trở thành một bài học thực tế. Qua từng dự án, đội ngũ có thêm kinh nghiệm về khảo sát, tư vấn, thiết kế, lựa chọn vật liệu, tổ chức sản xuất và phối hợp thi công, làm phong phú hơn các phong cách nội thất, đáp ứng đa dạng nhu cầu của gia chủ.

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu mỗi công trình.

Từ nền tảng được xây dựng trong những năm đầu hoạt động, Jin House đang hướng tới quá trình chuyên nghiệp hóa đồng bộ từ tư vấn, thiết kế đến thi công. Trọng tâm của doanh nghiệp trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện quy trình quản lý dự án.

Với định hướng đó, Jin House đặt mục tiêu tạo ra những công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu về diện mạo, mà còn có tính ứng dụng, phù hợp điều kiện đầu tư và nhu cầu sử dụng thực tế. Đây cũng là cách thương hiệu từng bước xây dựng giá trị lâu dài trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và nội thất.