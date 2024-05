Ji Sung trở lại ấn tượng sau 2 năm ‘ở ẩn’

Tái xuất trong series thriller - tâm lý phá án mới mang tên “Mối liên kết bí ẩn, “ông hoàng rating” Ji Sung vào vai một thanh tra gương mẫu bị ép sử dụng chất cấm.

Sau 2 tập đầu tiên công chiếu trên FPT Play, sự trở lại của Ji Sung trong series Connection (Mối liên kết bí ẩn) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Bộ phim mới một lần nữa cho thấy khả năng diễn xuất siêu hạng của tài tử 7X.

Bất ngờ mới của “ông hoàng rating”

Ji Sung được biết đến là “đầu tàu” của phái diễn viên thực lực ở Hàn Quốc. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của anh được xem là bảo chứng cho rating mỗi tác phẩm lên sóng.

Tên tuổi của Ji Sung được xem là bảo chứng rating.

Mới đây, Connection đã vượt qua đối thủ Bitter Sweet Hell với rating trung bình toàn quốc là 6,1%, tạm dẫn đầu “cuộc chiến” phim truyền hình thứ sáu - thứ bảy. Trong phim, Ji Sung vào vai Jang Jae Kyeong - đội trưởng xuất sắc của đơn vị phòng chống ma túy. Sau khi bị bắt cóc và cưỡng ép sử dụng chất cấm, anh bất đắc dĩ trở thành con nghiện. Vừa nỗ lực truy bắt tội phạm, Jae Kyeong vừa phải chống chọi lại chính cám dỗ của bản thân.

Tin tức về một viên thanh tra vướng vào ma túy đã lôi kéo phóng viên Oh Yoon Jin đến tìm hiểu. Từ những hiểu lầm ban đầu, cả hai lao vào điều tra cái chết của người bạn thời trung học Park Tae Ji. Họ đứng trước lựa chọn sống còn không chỉ để tìm ra sự thật, mà còn là cơ hội sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

Ji Sung vào vai một đội trưởng xuất sắc của đơn vị phòng chống ma túy.

Vai diễn mới trong Connection đang góp phần làm sắc nét “gu” nhân vật của Ji Sung. Các vai của anh luôn có tâm lý phân mảnh, thậm chí thành các cực đối lập do nghịch cảnh tạo ra. Đây là thách thức lớn với hầu hết diễn viên nhưng dường như là niềm yêu thích của “ông hoàng rating”.

Trả lời phỏng vấn của Soompi, nam diễn viên chia sẻ Jang Jae Kyeong không phải dạng vai dễ dàng. “Tôi chưa từng thể hiện hình ảnh một cảnh sát vướng vào ma túy bao giờ. Jang Jae Kyung còn là một nhân vật cô đơn, anh ta không tin vào tình bạn”, Ji Sung nói.

Ji Sung lần đầu thể hiện hình ảnh một cảnh sát vướng vào ma túy.

Tuy nhiên chỉ trong 2 tập đầu, diễn xuất của tài tử 7X lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi. Không chỉ trong cảnh hành động nghẹt thở, những phân đoạn nhân vật lên cơn nghiện và đấu tranh với bản thân đều được nhận xét là thuyết phục. Điều này báo hiệu thành công của phim sẽ còn tiếp tục bùng nổ trong những ngày sắp tới.

Lần đầu bén duyên Jeon Mi Do

Đóng góp vào sức hút của series không thể không kể đến Jeon Mi Do. Bộ phim đánh dấu lần cộng tác đầu tiên giữa Jeon Mi Do - “bông hoa nở muộn” của làng giải trí Hàn Quốc và “thánh diễn xuất” Ji Sung.

Xuất thân từ một diễn viên nhạc kịch, Jeon Mi Do chỉ được biết đến rộng rãi trong địa hạt phim truyền hình sau Hospital Playlist. Vai bác sĩ Song Hwa đã giúp cô giật giải tân binh của năm và ghi danh trong đề cử diễn viên nữ xuất sắc của Baeksang lần thứ 56.

Connection là bộ phim thứ 3 cô tham gia vai chính và có thể được xem là tác phẩm “tái xuất” sau 2 năm, kể từ Thirty Nine (2022). Điều này cũng trùng hợp với Ji Sung. Bộ phim gần đây nhất mà tài tử 7X tham gia là Adamas, cũng vào năm 2022.

Jeon Mi Do góp phần tạo sức hút cho series.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Jeon Mi Do không giấu được sự phấn khích: “Có rất nhiều phân đoạn hành động, cảnh cháy nổ và rượt đuổi được thực hiện ngoại cảnh. Đối với tôi, đó vừa thử thách vừa là niềm vui”.

Khi được hỏi về bạn diễn, cô tiết lộ Ji Sung là người trong sáng và ấm áp: “Tôi đã hoàn thành việc quay phim mà không gặp bất kỳ trở ngại nào nhờ sự hướng dẫn của anh ấy”.

Dù chênh lệch tuổi nghề, diễn xuất của Mi Do được đánh giá chân thực và không cách biệt so với tiền bối. So với Hospital Playlist, cô đã hoàn toàn thoát khỏi hình tượng cũ để thể hiện trọn vẹn vai nữ phóng viên bộc trực, gan dạ.

Bên cạnh bộ đôi chính, diễn xuất của dàn cast phụ cũng tạo nên tổng thể hài hòa, đáng mong đợi. Series Mối liên kết bí ẩn (tựa gốc: Connection) của bộ đôi đạo diễn Kim Moon Kyo - Kwon Da Som đang trình chiếu trên hệ thống FPT Play, song song với Hàn Quốc.

