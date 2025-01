James Rodriguez muốn chấm dứt những ngày đen tối

SER Deportivos cho biết Rodriguez bày tỏ nguyện vọng muốn chấm dứt hợp đồng với Vallecano ngay trong tháng này. Tuy nhiên, CLB La Liga chưa đưa ra phản hồi.

AS nhận định Rodriguez muốn "chấm dứt những ngày tháng đen tối tại Vallecano", đồng thời tìm cơ hội để vực dậy sự nghiệp ở cấp CLB trong năm 2025.

Ngôi sao người Colombia vừa vắng mặt ở trận thắng 3-1 của Vallecano trước Racing Ferrol ở Cúp Nhà Vua hôm 3/1 vì bị đau dạ dày. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng đây chỉ là một phần nguyên nhân.

Ở mùa này, Rodriguez mới thi đấu 136 phút tại La Liga cho Vallecano, trong đó có 1 lần đá chính và 5 lần vào sân từ ghế dự bị. Anh không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

Rodriguez được cho là muốn tiếp tục ở lại La Liga chơi bóng. Tuy nhiên, không nhiều CLB quan tâm đến tiền vệ này. Manolo Gonzalez, HLV trưởng của Espanyol, thẳng thừng từ chối cơ hội đón Rodriguez.

Cựu sao Real Madrid nhận rất nhiều kỳ vọng khi cập bến Vallecano hè 2024. Anh gia nhập đội sau kỳ Copa America 2024 rực rỡ cùng tuyển Colombia. "Vallecano ký hợp đồng với James Rodriguez cũng giống như Napoli ký với Diego Maradona vậy", Chủ tịch Martin Presa của Vallecano nói hồi tháng 9/2024. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, tình thế đã đảo ngược với ngôi sao người Colombia.

Ở tuổi 33, Rodriguez khó trụ lại bóng đá đỉnh cao châu Âu. Anh đang nhận được sự quan tâm từ Inter Miami, đội muốn bổ sung thêm ngôi sao danh tiếng để chuẩn bị cho mùa giải MLS 2025 và FIFA Club World Cup.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.