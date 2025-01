James Rodriguez có bến đỗ mới

Theo AS, James Rodriguez sắp gia nhập Club Leon ở giải Liga MX. Nguồn tin cho biết, đôi bên đạt thỏa thuận ký hợp đồng một năm. Cựu sao Real Madrid sẽ bay sang Mexico trong những ngày tới để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

James Rodriguez trở thành cầu thủ tự do cách đây vài tuần sau khi chia tay Rayo Vallecano. Quyết định này được đưa ra vì tài chính cũng như vấn đề chuyên môn, khi cầu thủ ngôi sao người Colombia không thường xuyên được HLV Inigo Perez sử dụng.

Ở mùa này, Rodriguez mới thi đấu 136 phút tại La Liga cho Vallecano, trong đó có 1 lần đá chính và 5 lần vào sân từ ghế dự bị. Anh không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

James Rodriguez được liên hệ trở lại Premier League thi đấu trong tháng này. Aston Villa, Wolves, Fulham và Nottingham Forest đều bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao người Colombia. Ngoài ra, một CLB ở quê nhà cũng đánh tiếng muốn đón James Rodriguez nhưng anh đều từ chối.

Club Leon muốn hoàn tất thương vụ này trong những ngày tới. Đội hy vọng có được sự phục vụ của James Rodriguez trong trận mở màn Liga MX Clausura gặp Atlas vào ngày 19/1.

Cựu sao Real Madrid nhận rất nhiều kỳ vọng khi cập bến Vallecano hè 2024. Anh gia nhập đội sau kỳ Copa America 2024 rực rỡ cùng tuyển Colombia.

"Vallecano ký hợp đồng với James Rodriguez cũng giống như Napoli ký với Diego Maradona vậy", Chủ tịch Martin Presa của Vallecano nói hồi tháng 9/2024. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm gia nhập, ngôi sao người Colombia phải nói lời chia tay CLB đầy chóng vánh.

