Israel không kích thủ đô Sanaa của Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chiều 24/8 theo giờ địa phương, Không quân Israel đã tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

Các nguồn tin an ninh Israel cho biết các đợt không kích nhắm vào khu vực gần Dinh Tổng thống, các trạm điện và những địa điểm được cho là nơi Houthi cất giữ tên lửa đạn đạo. Một nguồn tin an ninh xác nhận các đợt tấn công này là hành động đáp trả của Israel sau vụ phóng tên lửa của Houthi nhằm vào lãnh thổ Israel hôm 22/6 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Israel công bố hình ảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Trung tướng Eyal Zamir và Tham mưu trưởng Không quân - Chuẩn tướng Omer Tishler đang trực tiếp chỉ đạo chiến dịch tại Trung tâm chỉ huy Không quân Israel.

Trong quá khứ, phần lớn các cuộc phản công của Israel nhằm vào thành phố cảng Hodeidah – một cứ điểm chiến lược của Houthi - với mục tiêu làm suy yếu kinh tế và ngăn chặn khả năng tiếp tế vũ khí của lực lượng này. Tuy nhiên, quân đội Israel cũng từng nhiều lần không kích vào thủ đô Sanaa, đặc biệt là khu vực sân bay quốc tế của Yemen.

Nếu các mục tiêu lần này là những cơ sở mới và có vai trò quan trọng trong chương trình tên lửa đạn đạo của Houthi, đây sẽ là một trong những bước đi đầu tiên của chiến lược tình báo mới mà Israel đang triển khai nhằm mở rộng phạm vi thu thập thông tin tại Yemen. Hiện các cơ quan tình báo Israel đang đẩy mạnh hoạt động nhằm hiểu rõ hơn cách thức làm suy yếu mối đe dọa từ Houthi.

Thời gian qua, lực lượng Houthi nhiều lần phỏng tên lửa nhằm vào khu vực miền Trung Israel, trong đó có sân bay Ben Gurion, nhằm bày tỏ ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine tại Dải Gaza. Hầu hết các cuộc tấn công này đều bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn. Tối 22/6, IDF đánh chặn một tên lửa của Houthi khiến các mảnh vỡ của tên lửa này rơi trúng một ngôi nhà ở Moshav Ginaton nhưng không gây thương vong nghiêm trọng.