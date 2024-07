Iran đóng cửa các cơ quan nhà nước vì nắng nóng chưa từng thấy

Nhiệt độ lên tới 45 độ C ở một số vùng của đất nước và 225 người phải điều trị sốc nhiệt.

Nhiệt độ dao động từ 37 độ C đến 42 độ C tại thủ đô Tehran. Ảnh: IRNA.

Một đợt nắng nóng bao trùm Iran đã buộc chính quyền phải cắt giảm giờ hoạt động tại nhiều cơ sở hôm 27/7 và ra lệnh cho tất cả cơ quan chính phủ và tổ chức thương mại đóng cửa vào ngày 28/7, vì các bệnh viện đã tiếp nhận hơn 200 người tới điều trị sốc nhiệt, theo Guardian.

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết các ngân hàng, văn phòng và tổ chức công trên khắp đất nước sẽ đóng cửa vào ngày 28/7 để bảo vệ sức khỏe của người dân và tiết kiệm năng lượng. Các dịch vụ khẩn cấp và cơ quan y tế được đưa vào diện ngoại lệ, không phải đóng cửa.

Người phát ngôn cơ quan cấp cứu quốc gia của Iran Babak Yektaparast nói với hãng thông tấn bán chính thức Mehr rằng 225 người đã phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế vì say nắng và một số người phải nhập viện.

Ông Sadegh Ziaian, một quan chức của Tổ chức Khí tượng Quốc gia, cho biết nhiệt độ đã vượt quá 45 độ C tại 10 tỉnh của Iran hôm 27/7. Nhiệt độ cao nhất là 49,7 độ C được ghi nhận tại Delgan, thành phố phía đông nam của tỉnh Sistan và Balochistan, giáp với Pakistan và Afghanistan.

Ông cho biết nhiệt độ dự kiến giảm vào ngày 29/7 nhưng cảnh báo rằng "điều này không có nghĩa là không khí sẽ mát mẻ hơn".

Giới chức trách đã cắt giảm giờ làm việc hôm 27/7 tại nhiều tỉnh do thời tiết nóng bức, IRNA đưa tin. Truyền thông Iran khuyến nghị mọi người nên ở trong nhà cho đến 17h chiều, theo giờ địa phương.

Giới chức trách thông báo mức tiêu thụ điện đã đạt mức kỷ lục là 78.106 MW hôm 23/7 khi người dân cố gắng tìm cách giải nhiệt.

Trang Nournews, có mối liên hệ chặt chẽ với Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran, hôm 24/7 đưa tin nhiệt độ ở Iran đang tăng nhanh gấp đôi tốc độ nhiệt độ toàn cầu. Cơ quan này cho biết nhiệt độ tại Iran đã cao hơn 2 độ C trong 50 năm qua, so với mức 1 độ C trên toàn thế giới.

Nắng nóng đang trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn do cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, chủ yếu là do việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Năm ngoái, Iran đã ra lệnh nghỉ lễ toàn quốc kéo dài hai ngày do nhiệt độ tăng cao.