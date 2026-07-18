Tin mới về iPhone gập

Dung lượng pin của iPhone Ultra có thể vào khoảng 5.000 mAh, tương đương nhiều smartphone gập từ đối thủ.

Ảnh dựng iPhone Ultra dựa trên tin đồn. Ảnh: AppleInsider.

Trên mạng xã hội Weibo, chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station đưa tin nhà sản xuất pin cho Apple tại Trung Quốc đã đăng ký 2 mẫu pin mới, nhiều khả năng dùng cho iPhone màn hình gập (tạm gọi iPhone Ultra). Thiết bị dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.

Dựa trên thông tin đăng ký, 2 viên pin có dung lượng định mức lần lượt 1.921 mAh và 2.962 mAh, tổng dung lượng tối thiểu 4.883 mAh.

"Chuỗi cung ứng cũng dự đoán tổng dung lượng pin trên sản phẩm khoảng 4.800-5.000 mAh, dù vẫn cần xác nhận thông tin này", leaker viết thêm.

Nếu tin đồn chính xác, thiết kế 2 pin sẽ phù hợp với smartphone gập dạng cuốn sách, thường đặt 2 viên pin vào 2 bên thiết bị.

Về dung lượng, con số đồn đoán của iPhone Ultra không quá chênh lệch so với những sản phẩm khác. Google Pixel 10 Pro Fold có tổng dung lượng 5.015 mAh, trong khi Samsung Galaxy Z Fold7 có dung lượng 4.400 mAh.

Để so sánh, dung lượng pin đồn đoán của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lần lượt 4.288 mAh và 5.567 mAh. Điều này đồng nghĩa dung lượng pin của iPhone Ultra sẽ cao hơn khoảng 14% so với iPhone 18 Pro, nhưng thấp hơn iPhone 18 Pro Max.

Theo MacRumors, dung lượng pin mới nhất của iPhone Ultra thấp hơn một số tin đồn trước đó. Tháng 11/2025, leaker yeux1122 từ Hàn Quốc cho biết sản phẩm có thể trang bị pin 5.400-5.800 mAh.

Thời điểm đó, tin đồn được đưa ra dựa trên phiên bản thử nghiệm kỹ thuật. Nhiều khả năng Apple đã tinh chỉnh thiết kế sản phẩm, hoặc con số trên không chính xác ngay từ đầu.

Tháng 3/2025, có tin đồn cho rằng Apple sẽ tập trung tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời thu nhỏ các thành phần quan trọng của iPhone Ultra để ưu tiên thời lượng pin. Ngoài ra, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán sản phẩm sẽ dùng pin mật độ cao.

Hồi tháng 2, leaker Instant Digital cho biết viên pin của iPhone Ultra sẽ có "dung lượng lớn nhất trên tất cả iPhone từ trước đến nay", dù không nói con số cụ thể.

Thiết kế đồn đoán của iPhone Ultra. Ảnh: Jon Prosser.

Dựa trên tin đồn, iPhone Ultra sở hữu màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch, cảm biến vân tay Touch ID, chip xử lý A20 và modem mạng C2.

Thiết bị dự kiến ra mắt vào tháng 9 cùng bộ đôi iPhone 18 Pro. Hãng nghiên cứu IDC ước tính iPhone Ultra có giá trung bình 2.500 USD , một số tùy chọn dung lượng cao có thể chạm mốc 3.000 USD .

Vào tháng 3, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg dự đoán iPhone Ultra sẽ chưa kịp đến tay khách hàng trong tháng 9. Một tháng sau, Gurman lại cho rằng sản phẩm vẫn kịp tiến độ để bán trong tháng 9 cùng iPhone 18 Pro, hoặc chỉ trễ hơn đôi chút.

Ngày 3/7, Nikkei Asia đưa tin Apple yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị sản xuất khoảng 10 triệu iPhone Ultra trong năm nay, tăng so với dự báo khoảng 7-8 triệu cách đây vài tháng. Hãng cũng đặt hàng linh kiện, phụ tùng cho khoảng 80 triệu thiết bị trong nửa cuối năm, thuộc các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra.

Theo nguồn tin mới nhất từ Cailian Press (Trung Quốc), iPhone Ultra vẫn có khả năng lên kệ trong tháng 9, bất chấp vài tin đồn dự đoán thiết bị sẽ bán trễ.