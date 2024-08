iPhone Plus cuối cùng của Apple

iPhone 16 Plus có thể là chiếc iPhone màn hình lớn thuộc dòng Plus cuối cùng, nếu dự đoán của các nhà phân tích về iPhone siêu mỏng là chính xác.

iPhone 15 (trái) và 15 Plus (phải). Ảnh: The Verge.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities và Jeff Pu của Haitong International Securities, Apple đang có kế hoạch loại bỏ phiên bản iPhone màn hình lớn khỏi dòng sản phẩm của mình vào năm tới. Thay vào đó, hãng sẽ ra mắt một chiếc iPhone siêu mỏng mới có tên là iPhone 17 Slim.

Nếu đúng, quyết định này sẽ khiến iPhone Plus rơi vào tình cảnh giống như iPhone Mini. Phiên bản smartphone màn hình nhỏ được Apple giới thiệu vào năm 2020 với dòng iPhone 12, song lại nhanh chóng bị khai tử sau khi iPhone 13 Mini ra mắt vào năm 2021.

Không có gì lạ khi cứ sau mỗi vài năm, Táo khuyết lại thay đổi dòng sản phẩm của mình. Từ những chiếc iPhone cỡ Plus ra mắt cùng với iPhone 6 đã 10 năm tuổi, cho đến dòng Mini, Max và Pro Max, hình dạng và kích thước của iPhone đã trải qua nhiều thay đổi trong suốt thập kỷ năm qua.

Vì sao dòng Plus bị khai tử?

Theo Cnet, có nhiều lý do khiến Apple khai tử dòng Plus vào năm sau. Phiên bản màn hình lớn của dòng iPhone tiêu chuẩn có thể không đủ hấp dẫn để người dùng lựa chọn khi so sánh Pro.

Điện thoại có màn hình lớn, từng được gọi là "phablet" (từ ghép giữa điện thoại - phone - và máy tính bảng - tablet) đã trở thành xu hướng phổ biến trong khoảng một thập kỷ qua. Điều này có có nghĩa là màn hình lớn không còn thú vị và mới lạ với người dùng như trước đây.

iPhone 13 Mini (trái) là phiên bản nhỏ hơn của iPhone 13 (phải). Ảnh: Cnet.

Theo Kuo, iPhone Plus chỉ chiếm 5-10% số lô hàng iPhone mới. “Số liệu đó cho thấy rằng 3 mẫu iPhone khác (dòng thường, Pro và Pro Max) đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu phân khúc thị trường cao cấp, khiến mẫu Plus trở nên dư thừa”, ông nhận định.

Một số bằng chứng cho thấy iPhone Plus không phải là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Táo khuyết. Số liệu từ công ty nghiên cứu Canalys chỉ ra iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max nằm trong số 10 điện thoại bán chạy nhất trên toàn thế giới vào năm 2023. iPhone 14/14 Pro, iPhone 15/15 Pro và ngay cả iPhone 13 gần 3 năm tuổi cũng lọt vào danh sách, nhưng không có mẫu Plus nào được xếp hạng.

Công ty phân tích Omdia nhận thấy rằng iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13 và iPhone 11 nằm trong số những chiếc smartphone xuất xưởng nhiều nhất trong nửa đầu năm 2023. Trong khi đó, iPhone 14 Plus không xuất hiện trong danh sách này.

Nhà phân tích Le Xuan Chiew tại Canalys cho biết: “Mọi người đều đặt kỳ vọng cao. Người tiêu dùng thường thích màn hình lớn hơn”.

Người dùng mua Pro thay vì Plus

Theo báo cáo, iPhone Mini cũng gặp tình trạng tương tự vào năm 2021. Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy iPhone 12 Mini chỉ chiếm 5% doanh số bán iPhone mới trong nửa đầu tháng 1/2021. Sau đó, tập đoàn đã cắt giảm sản lượng dòng máy màn hình nhỏ trước khi quyết định khai tử nó ở iPhone 14.

Vấn đề của iPhone Plus là mức chênh lệch giá 100 USD với dòng Pro 1.000 USD không đủ lớn để thu hút người tiêu dùng, nhà phân tích Chiew và Josh Lowitz của Consumer Intelligence Research Partners nhận định.

“Người dùng thà chi thêm 100 USD để nhận được những lợi ích đi kèm với Pro, như camera được cải tiến hay Apple Intelligence mới sắp ra mắt. Điều đó đặc biệt đúng khi người dùng đang sử dụng smartphone lâu hơn”, Lowitz cho biết.

iPhone 14 Plus và 15 Plus cũng ra mắt vào thời điểm điện thoại màn hình lớn không còn hấp dẫn như xưa. Vào đầu những năm 2010, những chiếc điện thoại như dòng Galaxy Note của Samsung nổi bật nhờ màn hình lớn. Galaxy Note ban đầu có màn hình 5,3 inch, được coi là lớn so với các smartphone khác cùng thời như iPhone 5 4 inch và Galaxy S3 4,8 inch.

Sản phẩm đã khởi xướng một xu hướng mới trong ngành với những chiếc điện thoại màn hình lớn. Hãng tư vấn Accenture cho biết năm 2014 gần một nửa số người tiêu dùng dự định mua smartphone vào thời điểm đó ưa thích phablet hơn.

Khi iPhone dòng Plus và Mini khó giành được thị phần, nhiều chuyên gia đặt ra câu hỏi liệu iPhone 17 Slim có thể gặp phải vấn đề tương tự hay không.

Theo Cnet, một chiếc iPhone mỏng hơn sẽ mang lại cảm giác khác biệt rõ rệt so với các sản phẩm khác của tập đoàn. Nhờ đó, sản phẩm có thể thu hút sự quan tâm của những người dùng tìm cảm giác mới mẻ và khác biệt. Trong trường hợp không có điện thoại gập, iPhone 17 Slim có thể chính là sản phẩm Apple cần để khiến người tiêu dùng hào hứng trở lại với thiết kế của iPhone.

Tương lai cho iPhone siêu mỏng

Lấy iPhone X làm ví dụ. Mặc dù có giá cao hơn so với iPhone 8/8 Plus, iPhone X vẫn trở thành smartphone bán chạy nhất trong quý I/2018 sau khi ra mắt vào cuối năm 2017.

iPhone 17 Slim có thể làm theo cách tương tự để Apple định vị dòng thiết bị mới. Theo Kuo, đây không phải là bản thay thế của iPhone Plus, mà là một sản phẩm hoàn toàn mới. Ý tưởng này nghe rất giống iPhone X, khi sản phẩm ra mắt với thiết kế toàn màn hình mới, tạo tiền đề cho những chiếc iPhone trong tương lai.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là iPhone 17 Slim có thể bị lép vế so với các điện thoại khác của tập đoàn, theo Kuo. Nhà phân tích cho biết thiết bị mới sẽ chỉ có một camera phía sau, khác xa với thiết kế 3 camera truyền thống nhiều năm qua.

iPhone X đặt nền móng cho các mẫu iPhone trong tương lai. Ảnh: Cnet.

Chiew tin rằng Táo khuyết sẽ phải cố nhiều hơn nữa để thuyết phục người tiêu dùng.

“Nếu không có sự khác biệt nào ngoại trừ phiên bản mỏng hơn một chút, tôi nghĩ hiệu năng của nó sẽ tương đồng với iPhone 14 Plus và Mini”, ông nói.

Song, vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra với dòng sản phẩm iPhone trong tương lai của Apple. Nhưng nhiều báo cáo - bao gồm cả báo cáo từ Information, Bloomberg và các nhà phân tích Jeff Pu và Ross Young - đều chỉ ra rằng Apple thực sự có thể sẽ ra mắt một chiếc iPhone mới mỏng hơn vào năm tới.

Nếu đúng, điều đó chỉ ra rằng có lẽ thiết kế chính là trọng tâm thay đổi trên thế hệ iPhone tiếp theo, theo bước của iPad Pro mới nhất. Gã khổng lồ công nghệ có lẽ đang tin rằng người tiêu dùng sẽ xem thay đổi thiết kế là một cải tiến đáng nâng cấp, thay vì một màn hình lớn hơn hay nhỏ hơn để vừa trong túi, Cnet kết luận.