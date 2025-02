iPhone 16e là sản phẩm Apple học được từ công thức của Samsung?

iPhone 16e là sản phẩm tầm trung khoác lớp áo thương hiệu cao cấp của Apple. Nó là chiến lược kinh doanh, mở rộng thị phần phân khúc tầm trung bị Samsung thống trị nhiều năm qua

iPhone 16e có nhiều điểm bị cắt giảm, khiến người dùng khó có thể xem nó là một chiếc flagship thực sự. Ảnh: Cnet.

Nếu trước đây, Apple luôn là kẻ tiên phong, thiết lập chuẩn mực cho toàn ngành, lần này, có vẻ như hãng đang học hỏi từ chính đối thủ lớn nhất là Samsung. Không khó để nhận ra iPhone 16e là một nước đi rất giống với dòng Galaxy FE, tức là một thiết bị "gần như cao cấp, nhưng không hẳn là flagship".

Một chiếc iPhone khó hiểu?

Thoạt nhìn, iPhone 16e có vẻ như là một mẫu máy cao cấp “giá rẻ”. Sản phẩm được trang bị chip A18, giống với iPhone 16 tiêu chuẩn, cùng các tính năng AI tương tự như trên iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết, người dùng khó có thể xem nó là một chiếc flagship thực sự.

Thiết bị này chỉ có một camera duy nhất ở mặt sau, mặc dù Apple tuyên bố đó là “hai camera trong một”. Là một trong những tính năng đáng giá của hệ sinh thái Apple, MagSafe cũng bị cắt bỏ. Màn hình của iPhone 16e chỉ có tốc độ làm mới 60 Hz, tương đương với iPhone 15 tiêu chuẩn.

Về ngoại hình, iPhone 16e mang thiết kế thân máy của iPhone 14 nhưng lại được trang bị phần cứng của iPhone 16. Nó có màn hình OLED 6,1 inch, một camera chính 48 MP "được nâng cấp", nhưng vẫn thiếu đi một số tính năng cao cấp dòng iPhone 16 sở hữu như hỗ trợ Wi-Fi 7.

iPhone 16e khiến nhiều người liên tưởng ngay đến dòng Galaxy FE của Samsung. Các mẫu FE (viết tắt của "Fan Edition") đã tạo dựng danh tiếng bằng cách ra mắt những chiếc smartphone có giá cả phải chăng nhưng vẫn giữ lại nhiều tính năng cao cấp. Đây là dòng sản phẩm được định vị ở giữa, tức là không phải flagship nhưng cũng không hoàn toàn là thiết bị tầm trung.

Thông số cấu hình iPhone 16e do Apple công bố. Ảnh: Apple.

Trước đây, Apple đã tránh xa chiến lược này bằng cách duy trì dòng iPhone SE và xem nó là một nhóm sản phẩm giá rẻ, đồng thời tận dụng yếu tố hoài niệm bằng cách giữ lại thiết kế cũ. Tuy nhiên, iPhone 16e lại có một hướng đi khác. Nó không phải là một sản phẩm "hoài niệm" như iPhone SE, mà là một chiếc iPhone "vừa đủ tốt".

Khái niệm này rất giống với cách Samsung định vị dòng FE: không phải là điện thoại giá rẻ thực sự, nhưng đủ để thu hút những khách hàng không muốn chi quá nhiều tiền cho một chiếc flagship.

Ngay cả mức giá của iPhone 16e cũng phản ánh rõ điều đó. Nó rẻ hơn iPhone 16 tiêu chuẩn chỉ 100 USD . Có lẽ Apple nhận ra rằng thị trường cho các thiết bị "gần flagship" vẫn còn rất tiềm năng. Hãng muốn một phần trong miếng bánh này, BGR nhận định.

Có phải Apple đang chạy theo Samsung?

Theo PhoneArena, với mức giá 600 USD , quả thật iPhone 16e sẽ đối đầu trực tiếp với Galaxy S24 FE của Samsung, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt đáng lưu tâm.

Galaxy S24 FE có màn hình lớn hơn (6,7 inch), trong khi iPhone 16e nhỏ hơn, chỉ 6,1 inch. Một khác biệt lớn khác là hệ thống camera. Galaxy S24 FE có 3 camera sau (chính, góc siêu rộng và tele 3x), còn iPhone 16e chỉ có một camera.

Về mặt hiển thị, Galaxy S24 FE có lợi thế khá rõ. Không chỉ lớn hơn, màn hình của nó còn có tốc độ làm mới 120 Hz, giúp mọi thao tác vuốt, cuộn mượt mà hơn nhiều so với màn hình 60 Hz của iPhone 16e. Ngoài ra, độ sáng tối đa của Galaxy S24 FE cũng cao hơn 1.900 nit so với 1.200 nit của iPhone, giúp thiết bị dễ sử dụng ngoài trời hơn.

Tuy nhiên, iPhone 16e lại có một lợi thế rất riêng. Con chip A18 của Apple mạnh mẽ hơn Exynos 2400e trên Galaxy S24 FE, đặc biệt khi xét về hiệu suất tổng thể. Cả hai đều có 8 GB RAM, đáp ứng tốt cho các tác vụ AI. Nhưng iPhone có ưu thế về tốc độ xử lý nhờ tối ưu phần mềm.

Về phần mềm, iPhone 16e sẽ nhận được khoảng 5-6 năm cập nhật iOS ngay khi Apple phát hành, trong khi Samsung cam kết 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật cho Galaxy S24 FE. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là các bản cập nhật của Samsung thường đến muộn hơn nhiều so với Apple.

Samsung Galaxy FE và iPhone 16e có một cách tiếp cận rất giống nhau, là kết hợp các tính năng cao cấp và thân thiện với túi tiền người dùng. Ảnh: Samsung.

Pin của iPhone 16e được quảng cáo là có thời lượng sử dụng tốt nhất trong nhóm iPhone 6,1 inch từ trước đến nay. Tuy nhiên, nếu so với Galaxy S24 FE, vẫn có một vài chênh lệch. Theo số liệu chính thức, Galaxy S24 FE có thể phát video liên tục trong 28 giờ, cao hơn một chút so với 26 giờ của iPhone 16e. Nhưng nếu xét về thời gian nghe nhạc, iPhone lại nhỉnh hơn với 90 giờ so với 81 giờ của Galaxy.

Một điểm trừ lớn của iPhone 16e là tốc độ sạc. Galaxy S24 FE hỗ trợ sạc nhanh 25 W bằng dây, trong khi iPhone 16e chỉ đạt 20 W. iPhone 16e còn không có MagSafe và chỉ hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi với công suất tối đa 7,5W, chậm hơn so với sạc không dây 15 W của Galaxy.