Indonesia tăng cường 3 cầu thủ nhập tịch

Hôm 8/2, ba cầu thủ gồm Ole Romeny, Dion Markx và Tim Geypens chính thức tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Buổi lễ có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia, Supratman Andi Agtas, và Đại sứ Indonesia tại Vương quốc Anh, Desra Percaya. Ngoài ra, tiền vệ Marselino Ferdinan cũng tham dự sự kiện này.

Sau khi bộ ba cầu thủ nhận được chứng minh nhân dân và hộ chiếu Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ tiến hành các thủ tục cuối cùng với Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB). Điều này đồng nghĩa với việc Ole Romeny, Dion Markx và Tim Geypens sẽ có cơ hội ra sân cho tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.

Trong số ba cầu thủ, Ole Romeny được kỳ vọng cao nhất. Anh được đánh giá là chân sút giàu tiềm năng nhất trong dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu của tuyển Indonesia trong hai năm qua.

Romeny, sinh năm 2000, trưởng thành từ lò đào tạo của NEC Nijmegen, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan. Nửa đầu mùa giải năm nay, anh khoác áo Utrecht, một CLB cũng ở giải VĐQG Hà Lan. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, Oxford United, đội bóng tại giải Hạng nhất Anh, chiêu mộ Romeny theo bản hợp đồng dài hạn.

Sở hữu chiều cao lên tới 1,85 m cùng lối chơi hiện đại, Romeny từng được gọi lên các đội trẻ Hà Lan từ U18 cho đến U20. Mùa giải 2022/23 là đỉnh cao trong sự nghiệp của tiền đạo này, khi anh ghi tới 11 bàn ở VĐQG Hà Lan cho CLB Emmen.

"Sự có mặt của Ole Romeny sẽ giúp hàng công của đội tuyển trở nên sắc bén hơn nữa và có thể mang lại tác động tích cực trong tương lai", chủ tịch PSSI, Erick Thohir, chia sẻ.

Ngoài tiền đạo Romeny, Tim Geypens (19 tuổi, hậu vệ trái) và Dion Markx (19 tuổi, trung vệ) cũng là những sự bổ sung đáng chú ý. Sự có mặt của bộ ba này cùng những ngôi sao nhập tịch khác như Jay Idzes, Maarten Paes và Thom Haye khiến Indonesia trở thành tập thể đáng gờm.

