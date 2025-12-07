Indonesia sắp nhiều sinh viên hơn cả Mỹ

Tổ chức giáo dục Times Higher Education dự đoán Indonesia sắp vượt Mỹ về số lượng sinh viên theo học đại học.

Indonesia sắp vượt Mỹ, chỉ xếp sau Ấn Độ và Trung Quốc về số lượng sinh viên. Ảnh: Pexels.

Indonesia được dự báo vượt Mỹ và Brazil để trở thành hệ thống giáo dục đại học lớn thứ ba thế giới về số lượng sinh viên trong vòng một thập kỷ tới, theo báo cáo mới của Times Higher Education. Quốc gia này cũng dự kiến bổ sung 4,3 triệu sinh viên vào năm 2035, nâng tổng số lên hơn 13 triệu.

Theo Times Higher Education, trong khi Indonesia tăng trưởng mạnh ở cả bậc đại học và sau đại học nhờ dân số trẻ và tỷ lệ nhập học tăng, Mỹ lại chứng kiến xu hướng trái ngược. Tổng số sinh viên trong nước và quốc tế của Mỹ được ước tính giảm 1% vào năm 2035. Đây là mức sụt giảm lớn thứ hai trong nhóm 20 hệ thống giáo dục đại học lớn nhất, chỉ sau Nga (giảm 9%).

Trong thời gian này, toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển nhu cầu giáo dục đại học sang châu Á. Nam Á dự kiến tăng 32% tổng mức tuyển sinh (lên 66 triệu) và Đông Á tăng 36% (cụ thể là lên 53 triệu) trong giai đoạn 2023-2035.

Khi đó, Trung Quốc sẽ đạt 47 triệu sinh viên vào năm 2035 và Ấn Độ sẽ tăng thêm 11 triệu, lên 53 triệu, tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu thế giới.

Đông Nam Á và Tây Á cũng được dự đoán mở rộng đáng kể. Ngược lại, Bắc Mỹ gần như không thay đổi, chỉ nhích từ 12,7 triệu lên 12,8 triệu sinh viên.

Anh được dự báo tăng thêm 1,4 triệu sinh viên. Quốc gia này cùng với Đức là hai đại diện châu Âu hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng. Đông Âu là khu vực được dự đoán suy giảm trong thập kỷ tới, với mức giảm sâu tại Albania (61%), Belarus (56%) và Lithuania (42%).

Bà Lucia Costantini, Trưởng nhóm khoa học dữ liệu, nhận định sự chững lại của tuyển sinh tại các nước phát triển là kết quả của biến động dân số và xu hướng giảm của tỷ lệ nhập học ở nhóm sinh viên trưởng thành. Trong khi đó, tuyển sinh sau đại học cũng không đủ bù đắp sự sụt giảm này.

Dù vậy, báo cáo chỉ ra số lượng sinh viên giảm nhưng Mỹ vẫn sẽ tăng doanh thu ngoài nghiên cứu thêm 84 tỷ USD vào năm 2035 - cao nhất toàn cầu và vượt Trung Quốc ( 83 tỷ USD ), Đức ( 55 tỷ USD ), Anh ( 13 tỷ USD ). Indonesia được dự báo tăng gần 6 tỷ USD , đứng thứ 11 thế giới.