Inax kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam với chương trình flash sale đặc biệt

Inax - thương hiệu thiết bị vệ sinh hàng đầu Nhật Bản với hơn 100 năm lịch sử - tự hào đánh dấu cột mốc 30 năm hiện diện tại Việt Nam và chào 2026 bằng sự kiện đặc biệt.

Chương trình diễn ra tại AEON Mall Sora Gardens SC (Bình Dương) từ 9/1 đến 11/1 mang đến không khí lễ hội với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho cả gia đình, đặc biệt là minishow của ca sĩ Hà Nhi vào tối 11/1. Nhân dịp này, khách tham quan có thể khám phá các bộ sưu tập Inax và tận hưởng ưu đãi flash sale độc quyền đến 40%.

Định hình không gian sống tương lai

Triết lý “Live Well” của Inax kết hợp công nghệ Nhật Bản với thiết kế lấy con người làm trung tâm, hướng đến cam kết mang tới cuộc sống tốt hơn, nâng tầm không gian phòng tắm trở thành không gian vệ sinh, tiện nghi và chăm sóc sức khỏe người dùng mỗi ngày.

Chương trình cũng đánh dấu bước hợp tác sâu rộng giữa Inax và Becamex Tokyu bằng việc đưa các giải pháp thiết bị vệ sinh chuẩn quốc tế vào những dự án sắp tới của nhà phát triển bất động sản uy tín này, góp phần nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân cũng như tiêu chuẩn đô thị hiện đại tại Bình Dương.

Inax nâng tầm không gian phòng tắm với triết lý “Live Well”.

Không gian trưng bày tại AEON Mall Sora Gardens SC sẽ có khu trải nghiệm trực tiếp, cho phép khách tham quan chạm, thử và hình dung về phòng tắm tương lai trong đời thực.

Chuỗi hoạt động được thiết kế tăng tính tương tác, phù hợp các gia đình đến trải nghiệm gồm: Chương trình khai mạc với nghi thức chúc mừng kỷ niệm và biểu diễn sôi động; trưng bày sản phẩm và khu trải nghiệm trực tiếp các tính năng khi lắp đặt hoàn thiện; hoạt động tương tác, khuyến mãi theo khung giờ cao điểm cùng livestream với minigame trúng thưởng theo thời gian thực dành cho các khán giả online; tư vấn cùng chuyên gia để lựa chọn mẫu mã và lắp đặt, giúp việc nâng cấp trở nên đơn giản.

Nâng tầm tổ ấm

Trong không khí đón năm mới, Inax gợi ý những bộ sưu tập sang trọng, tạo khác biệt lớn cho ngôi nhà, phù hợp đa dạng phong cách và nhu cầu của người dùng:

Bộ sưu tập S200: Ưu tiên sự thoải mái của người dùng với thiết kế nhỏ gọn, tối ưu không gian cho lối sống đô thị hiện đại.

Inax mang đến những bộ sưu tập phù hợp với mọi nhu cầu của người Việt.

Bộ sưu tập S400: Mang đến phong cách đương đại, nhấn mạnh sự thư thái, tiện nghi và hiệu năng vượt trội với công nghệ xả tiên tiến của Inax.

Bộ sưu tập S600: Lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản tinh giản, được chăm chút đến từng chi tiết, hứa hẹn biến phòng tắm thành không gian cá nhân sang trọng.

Bồn cầu điện tử Satis và Saras: Trải nghiệm chuẩn khách sạn tại gia với dòng sản phẩm Saras từ hơn 50 năm đổi mới công nghệ vệ sinh, nổi bật là hệ thống vòi rửa kép, trong đó vòi chuyên biệt cho phụ nữ có thiết kế êm dịu và thoải mái.