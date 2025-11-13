Immersive House năm nay mang đến bất ngờ gì?

Không gian triển lãm di động Immersive House tại City Tết Fest cuối năm 2024 trở thành hiện tượng check-in mùa Tết, nơi nghệ thuật, công nghệ và kiến trúc giao thoa.

Năm nay, Immersive House trở lại, mời gọi các nghệ sĩ và nhà sáng tạo cùng kiến tạo phiên bản 2025 hoành tráng, bất ngờ và mở rộng.

Xếp hàng để “nhìn thấy” âm thanh Tết

Immersive House được City Tết Fest khởi xướng như không gian triển lãm di động vượt ngoài khuôn khổ phòng tranh, nơi nghệ sĩ trẻ làm việc với phương tiện mới, thử nghiệm ý tưởng, cộng hưởng văn hoá Tết theo ngôn ngữ đương đại.

Sau thành công năm 2024, Immersive House trở thành hiện tượng văn hóa sống động khi mọi thành phần công chúng được trải nghiệm tác phẩm tiên tiến trong bối cảnh cộng đồng không kiểu cách.

Khán giả được “nhìn mà nghe, sờ mà thấy” âm thanh Tết qua 15 tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Triển lãm đa phương tiện “See Your Tết Sound” là minh chứng rõ rệt cho tinh thần thử nghiệm đó. Với đề bài âm thanh Tết - tiếng pháo nổ, tiếng cười đùa đón xuân, tiếng chợ Tết nhộn nhịp - biến hình dung trừu tượng thành tác phẩm thị giác độc đáo. 25 nghệ sĩ tài năng từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Australia và Mỹ cùng nhau tạo nên 15 tác phẩm đặc sắc qua hơn 8 phương tiện nghệ thuật đương đại. Dưới sự giám tuyển của nghệ sĩ Thuy-Tien Vo, Giám đốc nghệ thuật của X+P-collective, cùng nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey và nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia Monkey Minh, mỗi góc của triển lãm là một cuộc đối thoại giữa truyền thống và tương lai.

Tại không gian triển lãm, có những tác phẩm khiến người xem thích thú tương tác để “đánh thức” âm thanh Tết. Tại đây, sự sắp đặt biến âm sắc thành ánh sáng nhảy múa, có flash game - nơi công nghệ gặp gỡ ký ức tuổi thơ - hay về mâm ngũ quả đầy màu sắc.

Tác phẩm “Xào màu xâu sắc Tết” của nhóm tác giả ( S H À N H ) shira + hoành trong “See Your Tết Sound” hình thành từ món đồ chơi tìm thấy ở chợ, kết hợp sắp đặt video hai kênh.

Nếu “See Your Tết Sound” là hành trình khám phá trí tưởng tượng, thì “Saigon Sinfonietta in Tết” (Hoà tấu Tết Sài Gòn) là bữa tiệc được bày ra cho trải nghiệm đại chúng. Đây là sản phẩm sáng tạo của Tùng Monkey và The Visual 084 - đội ngũ từng lọt top 10 cuộc thi trình diễn mapping quốc tế “1 Minute Projection Mapping” ở Tokyo. Tác phẩm visual mapping “Saigon Sinfonietta in Tết” được sáng tác riêng cho City Tết Fest cuối 2024. Không chỉ là Tết của thành phố không ngủ, đó còn là sự giao thoa giữa cổ truyền và hiện đại nơi người xem và người kể được trao đổi những mảnh ký ức: Bà đi chợ lựa gà tươi, cô cháu gái lướt ứng dụng đặt cả mùa Tết. Lì xì không còn là phong bao đỏ mà là chiếc mã QR…

Tác phẩm mapping “Saigon Sinfonietta in Tet” đưa khán giả đắm mình trong câu chuyện Tết rực rỡ sắc màu tại TP.HCM.

Năm nay Immersive House trở lại như thế nào?

Sau thành công vang dội, sự kỳ vọng sớm được đặt ra cho 2025: Tết năm nay, Immersive House sẽ mang đến điều gì?

Tạo nền tảng cho các cuộc hội thoại thị giác là kiến trúc độc đáo của Immersive House. Năm 2024, gian nhà triển lãm bên cầu Ba Son là sáng tác kiến trúc độc đáo đến từ văn phòng 324PRAXIS. Nổi lên như tuyên ngôn sáng tạo mang tính nơi chốn, tựa như khung xương đô thị thu nhỏ, Immersive House phản chiếu tinh thần “Sài thành”: Năng động, tạm thời nhưng chan chứa nhịp sống.

Gian triển lãm Immersive House độc đáo do 324PRAXIS thiết kế.

Năm 2024 là “nhìn thấy âm thanh Tết”, vậy năm nay là gì? Liệu có thể là “chạm vào ký ức Tết”, “lạc vào tương lai của Tết” hay điều gì đó ngay cả người đã trải nghiệm phiên bản Immersive House đầu tiên cũng không thể tưởng tượng?

Song, có một điều chắc chắn: Không gian trải nghiệm năm nay tiếp tục là sân chơi sáng tạo, nơi nghệ thuật và công nghệ không chỉ giao thoa mà còn đưa người xem vào thế giới khám phá thị giác độc đáo.

Tất cả sẵn sàng cho phiên bản Immersive House bùng nổ, mãn nhãn hơn và có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận và cảm nhận về Tết. Sự kiện đang đếm ngược từng ngày để trở lại.