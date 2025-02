Hyomin (T-ara) kết hôn

Hyomin tổ chức lễ cưới vào 6/4. Chồng cô làm việc trong lĩnh vực tài chính, có ngoại hình cao ráo và điển trai.

Ngày 11/2, Sports Kyunghyang đưa tin Hyomin kết hôn vào 6/4. Chú rể tương lai của Hyomin làm việc trong lĩnh vực tài chính, có ngoại hình cao ráo và đẹp trai. Hyomin dự định tổ chức lễ cưới riêng tư tại Seoul vì vị hôn phu không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Những ngày qua, Hyomin đã phát thiệp mời tới bạn bè thân thiết. Trên tấm thiệp có lời nhắn nhủ: "Vào ngày đầu tiên của một khởi đầu mới, tôi xin mời những người đã ở bên cạnh tôi mà tôi rất biết ơn".

Hyomin sắp tổ chức lễ cưới. Ảnh: News1.

Hyomin sinh năm 1989, ra mắt cùng T-ara vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng và dẫn đầu cơn sốt nhạc retro nhờ những ca khúc như Like The First Time, Bo Peep Bo Peep, What's Wrong, Roly Poly, Day By Day… Sau đó, nhóm bị tẩy chay vì vướng scandal liên quan đến cựu thành viên Hwa Young.

Hyomin cũng tham gia một số phim như My Girlfriend is a Gumiho, Gyebaek, The Thousandth Man... Hồi tháng 10/2024, nhóm nhạc T-ara tái hợp và tổ chức một buổi họp fan nhằm kỷ niệm 15 năm ra mắt tại Macau.

Đầu năm 2022, tờ Sport Chosun đưa tin Hyomin và cầu thủ Hwang Eui Jo đang hẹn hò. Thời điểm đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin cặp sao bên nhau từ cuối 2021. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi công khai, Hyomin và Hwang Eui Jo xác nhận chia tay với lý do gặp nhiều áp lực dẫn đến xa cách nhau.