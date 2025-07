Hwasa hoảng loạn sau loạt tiết mục táo bạo

Hwasa thừa nhận cô khủng hoảng sau khi bị điều tra và tẩy chay vì loạt tiết mục trình diễn gợi cảm, táo bạo.

Mới đây, Hwasa thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về tranh cãi xung quanh các màn trình diễn táo bạo của cô. Chia sẻ này được Hwasa đưa ra trong chương trình Crazy Rich Koreans của đài KBS2 phát sóng ngày 13/7.

Nữ ca sĩ đã phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng sau những phần trình diễn táo bạo, đặc biệt tiết mục tại một lễ hội trường đại học. Sự việc nghiêm trọng tới mức các phụ huynh nộp đơn khiếu nại và cảnh sát tiến hành điều tra. Sau đó, cảnh sát khép lại cuộc điều tra vì không đủ bằng chứng.

Hwasa từng bị chỉ trích, tẩy chay sau những màn trình diễn táo bạo. Ảnh: Segye.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Hwasa kể: “Khi những lời chỉ trích lên đến đỉnh điểm, mẹ đã nhắn tin cho tôi và hỏi: 'Con ổn chứ, con gái?'. Chỉ cần đọc những lời đó thôi cũng đủ khiến trái tim tôi tan nát”.

“Ngay cả bố mẹ tôi cũng không thực sự hiểu tôi khi tôi còn nhỏ. Vì vậy, tôi đã nói với mẹ: 'Nếu ngay cả mẹ còn không thể hiểu con khi lớn lên, thì làm sao người khác có thể hiểu được?'. Và mẹ trả lời: 'Con là niềm tự hào của mẹ' ”, Hwasa nhớ lại.

Hwasa cũng tiết lộ cô đã trải qua các triệu chứng hoảng loạn sau sự việc. "Tôi đột nhiên trở nên mất ổn định tại sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên đã ôm tôi. Không hề phóng đại, tất cả họ đều ôm tôi cùng một lúc. Đó là lúc tôi bật khóc", cô nói.

"Có thể họ thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được theo bản năng, họ muốn bảo vệ tôi. Tôi cũng là con người, nên có những lúc tôi cảm thấy bất ổn. Tôi không biết tại sao, nhưng giống như tôi không thở được vậy. Khi khoảnh khắc đó đến, chỉ cần được ai đó ôm cũng giúp tôi bình tĩnh lại", cô nói thêm.

Giữa năm 2023, Hwasa biểu diễn tại Lễ hội Đại học Sungkyunkwan để thực hiện các cảnh quay cho chương trình giải trí tvN Dancing Queens on the Road. Khi thể hiện tiết mục Don’t Give Me, nữ ca sĩ có vũ đạo được cho là quá tục tĩu.

Sau đó, thành viên Mamamoo bị một nhóm phụ huynh tố cáo. Theo Sở cảnh sát Seongdong ở Seoul (Hàn Quốc), Hwasa bị Liên minh bảo vệ nhân quyền của phụ huynh học sinh buộc tội có hành vi không đứng đắn. Do đó, cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra.

Hwasa sinh năm 1995, ra mắt với vai trò em út trong nhóm nhạc Mamamoo. Cô cũng là giọng ca chính trong nhóm nhạc. Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách gợi cảm. Cô nhiều lần gây tranh cãi vì có những tiết mục trình diễn quá táo bạo.