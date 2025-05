Hwang Jung Eum bị tịch thu tòa nhà 1,3 triệu USD

Chồng cũ yêu cầu tòa án tịch thu tòa nhà tại Seongnae-dong, Seongdong-gu, Seoul do Hwang Jung Eum sở hữu.

Nữ diễn viên Hwang Jung Eum vừa tiết lộ bị công ty của chồng cũ, cựu vận động viên golf chuyên nghiệp Lee Young Don, tịch thu bất động sản trị giá 1,8 tỷ won ( 1,3 triệu USD ). Theo thông tin từ tờ Edaily, sự việc liên quan đến tranh chấp tài sản trong quá trình ly hôn giữa hai người.

Ngày 23/5, công ty quản lý của Hwang Jung Eum, Y1 Entertainment, xác nhận: “Đây là sự việc xảy ra trong quá trình ly hôn và mọi việc sẽ sớm được giải quyết”.

Hwang Jung Eum bị yêu cầu tịch thu bất động sản. Ảnh: Chosun.

Công ty Geoam Core của Lee Young Don, chuyên kinh doanh và chế biến thép, đã đệ đơn kiện Hwang Jung Eum để đòi khoản vay 157 triệu won lên Tòa án quận phía Tây Seoul, ngày 27/3. Ngày 17/4, công ty yêu cầu tịch thu tòa nhà tại Seongnae-dong, Seongdong-gu, Seoul do Hwang Jung Eum sở hữu. Tòa án chấp thuận yêu cầu này vào ngày 30/4. Ngoài ra, một cá nhân khác, ông A, cũng đệ đơn đòi tịch thu 100 triệu won đối với tài sản này và yêu cầu được chấp thuận. Do đó, Hwang Jung Eum không thể tự ý cho thuê hoặc bán tòa nhà. Tòa nhà được cô mua với giá 1,8 tỷ won vào tháng 5/2013.

Hwang Jung Eum kết hôn với Lee Young Don, doanh nhân kiêm cựu golfer chuyên nghiệp vào năm 2016. Cặp đôi có hai con, nhưng trải qua nhiều sóng gió hôn nhân, bao gồm lần đệ đơn ly hôn đầu tiên năm 2020 rồi tái hợp. Cô nộp đơn ly hôn lần hai năm 2024, với lý do Lee Young Don không chung thủy.

Trong quá trình ly hôn, cáo buộc tham ô của Hwang Jung Eum cũng bị phanh phui. Cô bị truy tố không giam giữ với cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won từ công ty do cô sở hữu 100% cổ phần, trong đó 4,2 tỷ won được đầu tư vào tiền điện tử. Tại phiên tòa, Hwang Jung Eum thừa nhận hành vi. Nữ diễn viên giải thích cô đầu tư để phát triển công ty, nhưng do thiếu hiểu biết, đã gây ra sai phạm.

Hwang Jung Eum ra mắt năm 2001 với nhóm nhạc nữ Sugar cùng Ayumi, Park Soo Jin và Yook Hye Seung. Cô sau đó nổi tiếng qua các chương trình giải trí như We Got Married và phim truyền hình High Kick Through the Roof, Giant, Can You Hear My Heart, Golden Time, Kill Me Heal Me, She Was Pretty, Lucky Romance, Escape of the Seven, Resurrection of the Seven...