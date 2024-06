Huyền thoại quần vợt Roger Federer đăng ảnh du lịch Đà Nẵng, Hội An

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Roger Federer chia sẻ hình ảnh du lịch ở Đà Nẵng và phố cổ Hội An trong chuyến khám phá châu Á.

Roger Federer ghé thăm Việt Nam hồi cuối tháng 4. Anh đăng hình ảnh chụp cây Cầu Vàng tại Đà Nẵng. Ảnh: Roger Federer.

Trong 5 bức ảnh được Roger Federer đăng tải vào tối 31/5, người hâm mộ thích thú để lại nhiều bình luận khi nhận ra 2 tấm ảnh được chụp tại địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam.

Cụ thể, huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ đăng tải loạt hình ảnh với dòng chú thích khá ngắn gọn: "What a trip!!! Spectacular Asia. Where next?" (tạm dịch: "Một chuyến đi tuyệt vời. Châu Á ngoạn mục. Điểm đến tiếp theo sẽ là ở đâu?").

Trong đó, hình ảnh tại Cầu Vàng ở Đà Nẵng với dãy cờ đỏ sao vàng trong một hôm thời tiết mát mẻ nhận nhiều chú ý.

Cầu Vàng thuộc Khu Du lịch Bà Nà được thiết kế với đôi bàn tay khổng lồ vươn ra từ vách núi đang nâng đỡ cây cầu dài 150 m. Cây cầu không bắc qua sông mà toạ lạc ở lưng chừng núi, nằm ở độ cao 1.414 m so với mực nước biển. Nhìn toàn cảnh, cây cầu như dải lụa vàng mang vẻ đẹp tráng lệ gây ấn tượng với du khách trong và ngoài nước, Roger Federer cũng không ngoại lệ.

Hình ảnh về Việt Nam được tay vợt nổi tiếng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Roger Federer.

Không chỉ vậy, Roger Federer còn chia sẻ hình ảnh chụp một góc Hội An lung linh từ trên cầu An Hội bắc qua sông Hoài giữa lòng phố cổ. Từ trên cây cầu, anh ngắm nhìn những chiếc thuyền với ánh đèn lồng nhiều màu sắc đang xuôi dòng, đôi bờ là hoạt động buôn bán, vui chơi nhộn nhịp của người dân và du khách.

Trước đó, Roger Federer cùng gia đình đã ghé thăm Việt Nam vào những ngày cuối tháng 4 và chụp ảnh với một số fan hâm mộ tại sân tennis ở Hội An.

Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận, chào mừng và cảm ơn vì Roger Federer đã đến thăm và chia sẻ về hình ảnh Việt Nam lên trang cá nhân. Một số người còn để lại khoảnh khắc được chụp ảnh cùng anh.

Tay vợt nổi tiếng vui cười khi chụp ảnh cùng fan tại Hội An. Ảnh: Lethuguillon, Roger Hoi.

Trong chuyến du lịch các nước ở châu Á, huyền thoại quần vợt còn chia sẻ một số hình ảnh chụp tại Hong Kong (Trung Quốc) về đêm với những toà nhà cao tầng hiện đại, lung linh nhiều sắc màu. Anh còn tranh thủ bơi lội, tắm biển trong chuyến du lịch.

Trước đó, Roger Federer đã du lịch đến Thái Lan và chia sẻ nhiều hình ảnh tham quan, trải nghiệm ẩm thực tại quốc gia này cùng vợ.