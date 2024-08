Huyền thoại Liverpool đánh giá thấp De Light

Trả lời phỏng vấn trên talkSPORT, danh thủ người Scotland cho rằng: “Tôi nghi ngờ về De Light. Cậu ấy không được đá chính tại Euro 2024, chỉ là cầu thủ dự bị”.

Dù thừa nhận De Light đã sắm vai ngôi sao khi còn thiếu niên, đỉnh cao là mùa giải 2018/19 trong màu áo Ajax, Souness vẫn đưa ra lập luận bất ngờ về sự phát triển của cầu thủ người Hà Lan.

“Nhưng De Ligt có thật sự tiến bộ hơn kể từ thời điểm đó hay không? Tôi cũng không chắc cậu ấy có phải là mẫu cầu thủ mà MU cần vào lúc này”, Souness nói thêm.

Đồng thời, cựu tiền vệ Liverpool tỏ ra kiên định với ý kiến rằng De Light khó giúp cho HLV Erik Ten Hag giải quyết vấn đề ở hàng thủ của “Quỷ đỏ”.

“De Light là một trung vệ 'nhẹ cân'. Điều bạn muốn ở trung vệ trước hết và quan trọng nhất là phòng ngự chắc chắn”, Souness nhận xét.

Ngoài ra, cựu tiền đạo của Chelsea, Tony Cascarino cũng bày tỏ đồng quan điểm. “Tôi theo dõi De Light ở Ajax, sau đó là Juventus và Bayern Munich. Tôi thấy cậu ấy không còn giỏi như thời ở Ajax nữa”, danh thủ người Ireland chia sẻ.

Mùa giải 2023/24, De Light thi đấu 30 trận cho Bayern Munich trên mọi đấu trường và có 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. De Light vừa cập bến đội chủ sân Old Trafford bằng bản hợp đồng trị giá 43 triệu bảng với thời hạn 5 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

De Ligt nhiều khả năng vẫn kịp đăng ký thi đấu cho trận đầu ra quân của MU trước Fulham tại vòng 1 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 17/8.

