huyền thoại Agassi kể chuyện ghét tennis trong hồi ký

Dù sở hữu 8 danh hiệu Grand Slam và từng giữ vị trí số một thế giới, Andre Agassi thừa nhận không yêu thích tennis trong cuốn hồi ký "Open".

Andre Agassi (sinh năm 1970), cựu tay vợt người Mỹ, là một trong những tên tuổi nổi bật của làng quần. Trong hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, ông giành 8 danh hiệu Grand Slam, một huy chương vàng Olympic và từng giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP).

Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp thành công, Agassi có mối quan hệ đầy mâu thuẫn với môn thể thao gắn bó từ nhỏ. Trong cuốn tự truyện Open: An Autobiography xuất bản năm 2009, ông thừa nhận từng căm ghét tennis, đồng thời kể lại những áp lực tâm lý, mâu thuẫn gia đình và giai đoạn khủng hoảng trong sự nghiệp.

Agassi bắt đầu tập tennis từ khi còn nhỏ dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của cha, Mike Agassi. Ông phải dành nhiều giờ mỗi ngày để tập tennis dù bản thân không yêu thích môn thể thao này. Ngay cả khi trở thành tay vợt hàng đầu thế giới, ông vẫn cảm thấy áp lực vì phải tiếp tục thi đấu.

Cuốn hồi ký cũng đề cập đến những vấn đề cá nhân mà Agassi từng che giấu trước công chúng, bao gồm việc sử dụng ma túy đá, cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Brooke Shields và những khó khăn trong quá trình tìm lại động lực thi đấu. Qua đó, tác phẩm khắc họa cuộc sống của một vận động viên nổi tiếng với nhiều bất an phía sau ánh hào quang.

Quyết định viết hồi ký của Agassi bắt nguồn từ trải nghiệm đọc sách vào cuối sự nghiệp. Năm 2006, khi chuẩn bị giải nghệ, ông được một người bạn tặng The Tender Bar (tạm dịch: Quán bar dịu dàng), cuốn hồi ký xuất bản năm 2005 của J.R. Moehringer, nhà báo người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer.

Trong cuốn hồi ký, Andre Agassi tiết lộ những áp lực, mâu thuẫn gia đình và khủng hoảng phía sau sự nghiệp tennis thành công. Ảnh: Studio Eminence Photography.

Tác phẩm kể về tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Moehringer trong hoàn cảnh thiếu vắng người cha, cùng những bài học ông nhận được từ các nhân vật thường xuyên lui tới một quán bar ở New York (Mỹ). Những câu chuyện về gia đình, sự tổn thương và hành trình tìm kiếm bản thân khiến Agassi đồng cảm sâu sắc.

Theo San Francisco Chronicle, Agassi cố tình chia nhỏ số trang để kéo dài thời gian đọc The Tender Bar trong những tháng cuối cùng của sự nghiệp. Sau khi giải nghệ, Agassi chủ động liên hệ Moehringer và đề nghị hợp tác viết hồi ký. Hai người dành khoảng hai năm rưỡi trò chuyện, khai thác ký ức và hoàn thiện bản thảo Open. Xuất bản năm 2009, cuốn sách gây chú ý nhờ cách kể thẳng thắn về những góc khuất trong cuộc đời một trong những tay vợt thành công nhất lịch sử.

Trong cuộc phỏng vấn với đài SBS của Australia năm 2019, Agassi tiết lộ ông chưa từng đọc lại cuốn hồi ký Open sau khi xuất bản, dù dành 2 năm rưỡi để hoàn thiện tác phẩm.

“Tôi viết cuốn sách với suy nghĩ dành cho các con mình. Sau khi hoàn thành bản thảo, tôi nhận được một lời khuyên rất hay: Đừng mở sách, đừng đọc lại, bởi câu chuyện cuộc đời mỗi người sẽ không bao giờ thực sự kết thúc. Vì vậy, tôi chưa từng đọc lại nó”, ông chia sẻ.