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Xã hội

Huy động thợ lặn tìm nam sinh 18 tuổi mất liên lạc ở Nghệ An

  • Thứ ba, 10/11/2026 19:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nam sinh 18 tuổi ở Nghệ An rời nhà từ rạng sáng để đến trường rồi mất liên lạc. Lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn tìm kiếm tại khu vực cầu Diễn Thành, xã Diễn Châu, Nghệ An.

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Nhiều người tập trung ở dưới chân cầu Diễn Thành theo dõi quá trình tìm kiếm em Q.

Chiều 10/11, lực lượng chức năng cùng các nhóm thiện nguyện tổ chức tìm kiếm H.X.Q (18 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) tại khu vực cầu Diễn Thành, xã Diễn Châu.

Công tác tìm kiếm có sự tham gia của thợ lặn nhưng đến nay chưa có kết quả. Thời tiết lạnh, sóng lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân cũng tập trung tại khu vực để theo dõi sự việc.

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Thợ lặn nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất liên lạc nhiều giờ tại khu vực cầu Diễn Thành nhưng chưa có kết quả.

Theo trình báo của gia đình, Q. rời nhà lúc 4h ngày 9/11 để đến trường trên địa bàn thành phố Vinh cũ. Tuy nhiên, sau đó gia đình mất liên lạc với nam thanh niên.

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https://tienphong.vn/huy-dong-tho-lan-tim-nam-sinh-18-tuoi-mat-lien-lac-o-nghe-an-post1893178.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

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