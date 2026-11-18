Hưng Yên yêu cầu rà soát phương án sắp xếp, hợp nhất một số đơn vị cấp xã, hoàn thiện hồ sơ thành lập phường và xây dựng lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 18/11, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập phường và xây dựng đề án thành lập thành phố Hưng Yên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, tham mưu phương án sắp xếp, hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương.

Phối cảnh minh họa kiến trúc dự án Phố Hiến xưa của tỉnh Hưng Yên.

Đối với việc thành lập các phường, tỉnh yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định chậm nhất ngày 15/11. Các thủ tục liên quan dự kiến được triển khai trong tháng 12.

Cùng với đó, Sở Nội vụ cũng được giao rà soát, đánh giá tổng thể các tiêu chí thành lập thành phố Hưng Yên, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong tháng 12.

Song song với việc sắp xếp đơn vị hành chính, Hưng Yên xây dựng lộ trình phát triển đô thị đến năm 2030, trong đó phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I vào cuối năm 2028.

Giai đoạn 2027-2028, tỉnh tập trung lập Quy hoạch chung đô thị theo tiêu chí đô thị loại I, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với đó, Hưng Yên đánh giá trình độ phát triển đô thị, công nhận các phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II và xây dựng kế hoạch phát triển những khu vực đủ điều kiện.

Một góc phố Hiến.

Trong năm 2028, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án công nhận đô thị Hưng Yên đạt tiêu chí loại I, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền xem xét vào cuối năm. Đối với những xã, phường có bước phát triển đột phá về hạ tầng, kinh tế - xã hội và đáp ứng các tiêu chuẩn, tỉnh khuyến khích xây dựng đề án phân loại đô thị, thành lập phường sớm hơn lộ trình dự kiến.

Về kinh tế, Hưng Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt tối thiểu 10-11%/năm, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người được đặt mục tiêu cao hơn mức bình quân cả nước trong 3 năm gần nhất, phấn đấu đạt trên 120 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.