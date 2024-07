Hung thủ sát hại 2 người tình rồi dùng xăng tự thiêu ở Tây Ninh

Ngày 24/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh cho biết kết quả điều tra ban đầu vụ cháy nhà làm 3 người tử vong xảy ra tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) có dấu hiệu giết người.

Trước đó, vào lúc 22h40 ngày 22/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an thị xã Hòa Thành về vụ án 3 người chết tại nhà bà Phạm Thị Thu T. (44 tuổi, ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành).

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, căn nhà của bà Phạm Thị Thu T. có một phòng ngủ, cổng, cửa ra vào bằng sắt, tất cả đều khóa bên trong và đồ đạc trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn

Trong phòng ngủ có 3 người tử vong, là bà Phạm Thị Thu T., ông Nguyễn Thành D. (46 tuổi, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) và bà Nguyễn Thị L. (55 tuổi, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành). Trong căn nhà có nhiều mẫu nhựa và có mùi xăng.

Hiện trường vụ cháy.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bà T. và bà L. chết do chấn thương sọ não, ông D. tử vong do bị bỏng. Công an xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm. Ông D. có tình cảm với cả bà C. và bà L, ông D. đã dùng vật tày đập vào đầu giết bà L. và bà T., sau đó mua xăng về đổ lên người châm lửa tự vẫn.