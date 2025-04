Huawei sắp thay thế vị trí của Nvidia tại Trung Quốc

Theo Reuters, Huawei đang có kế hoạch bắt đầu vận chuyển hàng loạt con chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất 910C cho khách hàng Trung Quốc sớm nhất là vào tháng 5. Cũng theo nguồn tin, một số lô hàng 910C đã được giao trong tháng này.

Các chuyên gia trong ngành cho biết đây là thời điểm thuận lợi để Huawei thay thế vị trí của Nvidia sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, bao gồm cả dòng hiệu năng cao Nvidia H20.

Reuters dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ con chip 910C của Huawei đại diện cho đột phá về kiến trúc chứ không đơn thuần chỉ là công nghệ. Cụ thể, nguồn tin này cho biết, con chip đã đạt được hiệu suất tương đương với chip H100 của Nvidia bằng cách kết hợp hai bộ xử lý 910B vào một gói duy nhất thông qua nhiều kỹ thuật tích hợp tiên tiến.

"Các lệnh hạn chế xuất khẩu mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ đối với H20 của Nvidia khiến Ascend 910C của Huawei giờ đây sẽ trở thành phần cứng được các nhà phát triển mô hình AI Trung Quốc lựa chọn để triển khai năng lực suy luận", Paul Triolo, đối tác tại công ty tư vấn Albright Stonebridge Group cho biết.

Không chỉ 910C, chỉ một ngày sau lệnh gia hạm cấm xuất khẩu từ Mỹ, Huawei đã công bố Ascend 920, vi xử lý AI thế hệ tiếp theo tại một hội nghị đối tác.

DigiTimes Asia đưa tin rằng Ascend 920 dự kiến được sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, các chuyên gia trong ngành cho biết nó có thể thay thế H20 khi Trung Quốc không thể tiếp cận sản phẩm này trong tương lai gần.

Việc Huawei tiết lộ Ascend 920 khiến giới chuyên gia bất ngờ, đặc biệt khi nó được đưa ra ngay sau khi Nhà Trắng công bố lệnh cấm. Việc mở rộng kiểm soát xuất khẩu diễn ra trong nhiều tháng. Do đó, Huawei phải cân nhắc nhiều giải pháp nhằm tìm ra "lối thoát" cho riêng mình.

