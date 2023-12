Hứa hẹn chạy chức phó vụ trưởng, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Bà Dương Thúy Ngọc đưa ra các thông tin có thể "chạy chức" phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, sau đó lừa, chiếm đoạt của vợ chồng ông Trần Việt D. số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 8/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Dương Thúy Ngọc (SN 1971, ở Hoài Đức) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, thông qua người quen, khoảng giữa năm 2016, bà Ngọc quen biết với vợ chồng ông Trần Việt D. (SN 1979, ở Hải Phòng). Dù không có việc làm và nghề nghiệp ổn định, bị cáo “nổ” với ông D. rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, quen biết lãnh đạo Bộ Công Thương, là chủ sở hữu của nhiều mỏ khai thác quặng lớn trên khắp các tỉnh miền Bắc.

Bà Ngọc rủ vợ chồng ông D. góp vốn đầu tư kinh doanh khai thác quặng. Tin lời bà Ngọc, tháng 7 và 8/2016, vợ chồng ông D. đã chuyển tổng số 6,6 tỷ đồng để bà Ngọc mua 2.000 tấn quặng. Sau đó, bà Ngọc nói dối với vợ chồng ông D. rằng đã bán quặng lãi được 600 triệu đồng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT.

Thời điểm đó, bà Ngọc hứa hẹn xin chuyển đổi công tác cho ông D. từ Trường Cao đẳng Hàng Hải ở Hải Phòng về làm Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương với chi phí khoảng 7 tỷ đồng . Bà Ngọc nói. nếu ông D. lên làm ở các vị trí đó sẽ có cơ hội thăng tiến và hỗ trợ được việc kinh doanh của gia đình, hỗ trợ được công việc khai thác buôn bán khoảng sản của bà Ngọc sau này.

Ông D. tin tưởng nên nhờ bà Ngọc xin giúp. Để củng cố lòng tin với vợ chồng ông D., bà Ngọc nói sẽ ứng trước 7 tỷ đồng để “chạy chức”, hứa hỗ trợ gia đình ông D. 50% số tiền “chạy chức”. Khoảng đầu tháng 12/2016, bà Ngọc nói với ông D. đã chuyển số tiền 7 tỷ đồng cho lãnh đạo Bộ Công Thương.

Lúc này, bà Ngọc lấy lý do kinh doanh buôn bán quặng thua lỗ nên không thể hỗ trợ 50% số tiền “chạy chức” cho ông D. được và đề nghị lấy 6,6 tỷ đồng là số tiền ông D. đã đưa trước đó để mua 2.000 tấn quặng và số tiền lãi do bà Ngọc tự nghĩ ra là 600 triệu đồng để bù vào số tiền bị cáo đã ứng ra xin việc.

Vợ chồng ông D. tin tưởng, đồng ý để bà Ngọc thực hiện. Bà Ngọc còn hứa, đến khoảng quý II/2017, ông D. sẽ được nhận vào làm ở Bộ Công Thương, nhưng để “chạy chức”, ông D. phải chi thêm 30.000 USD cảm ơn Bộ trưởng và 520 triệu đồng để cảm ơn một số người.

Do tin tưởng bà Ngọc, vợ chồng ông D. đã chuyển thêm tiền cho bị cáo mà không biết rằng, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bà Ngọc đã chi tiêu cá nhân hết. Do bà Ngọc không “chạy chức” được cho ông D., cũng không trả lại tiền nên ngày 9/7/2019, nạn nhân đã làm đơn tố cáo bà Dương Thúy Ngọc tới cơ quan công an.

Theo trình bày của ông D., tháng 6/2016, bà Ngọc giới thiệu vợ chồng ông với anh Hoàng Đức Hiếu (SN 1981, ở Ba Đình, Hà Nội, là em kết nghĩa với bà Ngọc). Theo lời giới thiệu, anh Hiếu cùng bà Ngọc sản xuất sơn, phụ trách mảng kinh doanh sơn của Ngọc và chồng là ông Liu Shi Guang (SN 1965, quê Hắc Long Giang, Trung Quốc).

Bà Ngọc đề nghị vợ chồng ông D. chung vốn để mở công ty sản xuất, kinh doanh sơn. Đến ngày 26/8/2016, vợ chồng ông D. đã làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sơn D&D Quốc tế. Bà Ngọc góp cổ phần bằng các trang thiết bị nhà máy sơn cũ tại kho ở khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Quá trình hợp tác, vợ chồng ông D. đã chi nhiều tỷ đồng nhưng việc làm ăn bất thành. Cơ quan chức năng xác định, chỉ đủ căn cứ xác định bà Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,2 tỷ đồng của vợ chồng ông D. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.