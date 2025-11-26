'Hủ nữ' Trung Quốc: Truyện đam mỹ đã hiền hơn

Trung Quốc siết truyện đam mỹ, các trang đăng tải truyện đóng cửa hoặc giảm số lượng truyện. Độc giả nhận xét nội dung truyện đam mỹ nay đã "hiền" hơn.

Vào mỗi tối rảnh rỗi, Cindy Zhong, một giáo viên ngoài 30 tuổi ở Trung Quốc, thường cuộn mình đọc truyện đam mỹ, hay còn gọi là boylove. Nhưng gần đây, những tác giả cô yêu thích lần lượt biến mất, tác phẩm yêu thích cũng bị gỡ bỏ. Không gian mà cô cho là "riêng tư, thư giãn" cũng dần thu hẹp.

Zhong chỉ là một trong hàng triệu phụ nữ Trung Quốc đang tiếc nuối truyện đam mỹ, thể loại lãng mạn đồng tính nam do phụ nữ sáng tác và phần lớn độc giả cũng là nữ giới. Truyện đam mỹ từng là không gian “lý tưởng hóa” của nhiều độc giả nữ, nơi họ né tránh áp lực kết hôn, sinh con, tìm kiếm sự bình đẳng và mộng tưởng về một tình yêu thuần túy.

Hình ảnh trong Ma đạo tổ sư - phim chuyển thể tiểu thuyết của Mặc Hương Đồng Khứu.

Dạng tiểu thuyết đồng tính này thường có dày đặc cảnh tình dục táo bạo. Do đó, từ tháng 7, Trung Quốc đã có biện pháp cứng rắn với đam mỹ, các trang truyện đóng cửa, tác phẩm phải qua kiểm duyệt. Các nền tảng lớn như Haitang và Sosad.fun lần lượt đóng cửa hoặc giảm mạnh số lượng truyện còn lại.

Một số cây bút chọn cách ngưng viết, số khác chuyển sang xuất bản ở nước ngoài. Độc giả trong nước tìm cách đọc. Dù vậy, họ thừa nhận tiểu thuyết hiện tại đã “hiền” hơn.