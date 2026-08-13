HP tặng 4 ứng dụng AI giá 6 triệu đồng khi mua laptop OmniBook, Gaming

HP triển khai chương trình khuyến mãi tặng 4 ứng dụng AI cho khách hàng mua laptop OmniBook và Gaming trong mùa tựu trường năm nay, áp dụng vào 1/8-31/10.

HP vừa công bố chương trình khuyến mãi “HP back to school 2026 - Tân binh tựu trường, nhập hội AI toàn năng”, áp dụng cho các dòng laptop OmniBook và Gaming vào 1/8-31/10. Theo đó, khách hàng mua các sản phẩm thuộc chương trình sẽ được tặng 4 ứng dụng AI, với tổng giá trị quy đổi lên đến 6 triệu đồng.

Khám phá 4 ứng dụng AI trị giá 6 triệu đồng

4 ứng dụng được HP tặng bao gồm: Fotor, Wubble, Future Learn và AI Producer Studio. Mỗi ứng dụng phục vụ nhu cầu khác nhau - từ thiết kế hình ảnh, sản xuất âm nhạc, học trực tuyến cho đến sản xuất video, livestream.

HP tặng 4 ứng dụng AI cho khách hàng trong chương trình ưu đãi.

Fotor - công cụ thiết kế ảnh, video bằng AI

Fotor là nền tảng chỉnh sửa ảnh và tạo nội dung bằng AI, có khoảng 800 triệu người dùng trên toàn cầu. Nền tảng này cung cấp hơn 100.000 mẫu thiết kế và hơn 1.000 hiệu ứng, cho phép người dùng tạo hình ảnh, video từ mô tả văn bản mà không cần kỹ năng thiết kế chuyên sâu.

Fotor là nền tảng chỉnh sửa ảnh và tạo nội dung bằng AI.

Khi khách hàng mua laptop HP sẽ nhận 3 tháng sử dụng gói Fotor Pro miễn phí, tương đương 729.000 đồng, bao gồm công cụ AI Photo Editor, AI Image Generator và AI Product Studio. HP khuyến nghị sử dụng Fotor trên các dòng máy đạt chuẩn HP Next Gen AI PC để tối ưu hiệu năng xử lý.

Wubble - tạo nhạc AI không lo bản quyền

Wubble là nền tảng sáng tạo âm nhạc bằng AI, cho phép người dùng nhập câu lệnh mô tả để tạo ra các bản nhạc ở nhiều thể loại khác nhau, miễn phí hoàn toàn bản quyền. Ứng dụng cũng hỗ trợ chỉnh sửa nhạc cụ, tạo hiệu ứng âm thanh theo yêu cầu, cùng tính năng tự động tạo nhạc nền khớp với nội dung video khi người dùng tải clip lên hệ thống.

Wubble là nền tảng sáng tạo âm nhạc bằng AI.

Khách hàng tham gia chương trình được tặng 3 tháng sử dụng Wubble kèm 15 lượt tải xuống mỗi tháng, tương đương 730.000 đồng.

Future Learn - nền tảng học trực tuyến quốc tế

Future Learn là nền tảng học trực tuyến với khoảng 20 triệu người dùng, hợp tác cùng 50 trường đại học tại Anh và 250 trường đại học khác trên thế giới. Nền tảng cung cấp hơn 1.400 khóa học thuộc nhiều lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, chăm sóc sức khỏe và luật.

Future Learn là nền tảng học trực tuyến với khoảng 20 triệu người dùng.

Một số khóa học trên Future Learn được thiết kế với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ như AWS, Microsoft, Accenture và Tableau. Sau khi hoàn thành khóa học, người dùng được cấp chứng chỉ có logo của đơn vị phát triển nội dung và trường đại học liên kết. Trong chương trình ưu đãi của HP, khách hàng được tặng quyền truy cập không giới hạn trong 1 năm, tương đương 4,725 triệu đồng.

AI Producer Studio - sản xuất video, livestream

AI Producer Studio là công cụ hỗ trợ sản xuất video và livestream, được thiết kế để tận dụng sức mạnh xử lý của chip NPU trên dòng máy HP Next Gen AI PC. Theo công bố của HP, việc tối ưu hóa NPU giúp giảm khối lượng xử lý của CPU tới 70%, đồng thời tăng tốc độ và hiệu suất thiết bị lên gấp 3 lần so với thông thường.

AI Producer Studio là công cụ hỗ trợ sản xuất video và livestream.

Ứng dụng tương thích với các nền tảng phát trực tiếp như YouTube, Twitch và Microsoft Teams, đồng thời tích hợp hệ thống camera tự động chuyển cảnh dựa trên nhận diện chuyển động. Khách hàng mua các dòng máy HP Next Gen AI PC được tặng 6 tháng sử dụng độc quyền ứng dụng này.

Cách thức nhận quà

Khách hàng khi mua sản phẩm HP Next Gen AI PC dòng OmniBook (gồm OmniBook 5, OmniBook 7, OmniBook X và OmniBook Ultra) sẽ nhận 4 ứng dụng AI cùng Microsoft Office 365 Home, bút cảm ứng trên các phiên bản Flip và dịch vụ bảo hành tận nơi Onsite Service.

Trong khi đó, khách hàng mua sản phẩm HP Gaming dòng Omen và Victus (gồm Omen 15, Omen 16, Omen Max 16, Omen Transcend 14 và Victus 15) sẽ nhận 4 ứng dụng AI cùng Omen Gaming Hub và hệ sinh thái HyperX Ngenuity.

Riêng AI Producer Studio được tối ưu trên các thiết bị thuộc chuẩn HP Next Gen AI PC. Sau khi mua máy, khách hàng cần thực hiện các bước sau để nhận quà: Quét mã QR tại cửa hàng để truy cập cổng nhận quà, xác thực thông tin cá nhân và số serial máy, sau đó chờ email chứa mã voucher cùng hướng dẫn kích hoạt. Toàn bộ quy trình diễn ra online.

Mùa tựu trường này, HP không chỉ chăm chút phần cứng mà còn đầu tư cho hệ sinh thái AI đi kèm - từ sáng tạo nội dung, âm nhạc, học tập cho tới livestream. Với học sinh, sinh viên hay gamer có ý định sắm chiếc laptop mới để “cân” cả học tập lẫn giải trí, đây là thời điểm đáng cân nhắc.

Chương trình được áp dụng tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc và được phân phối bởi Digiworld cho sản phẩm HP OmniBook và Gaming chính hãng. Thời gian áp dụng trong 1/8-31/10, số lượng và điều kiện áp dụng theo quy định thực tế của từng đại lý.