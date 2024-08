Honma BERES 5 Sao và 6 bộ gậy golf đắt nhất thế giới

Golden Putter First Lady Special Edition - 150.000 USD : Phiên bản đặc biệt của Golden Putter First Lady sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng Barth & Sons (Đức) có giá thành lên tới 150.000 USD . Chúng được chế tác từ gỗ anh đào, khảm kim cương và một lớp vàng 24 carat rất mỏng ở phần cán. Sản phẩm có tay cầm và đầu gậy bằng da được trang trí bằng pha lê. Ảnh: The Golden Putter/Barth & Sons.