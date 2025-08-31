Hồng Nhung, Chillies hòa giọng cùng khán giả ở 'Tự Hào Bản Sắc Việt'

Một trong những khoảnh khắc thu hút sự chú ý là màn trình diễn của diva Hồng Nhung. Trở lại sau khoảng thời gian chiến đấu với ung thư, Hồng Nhung khuấy động bầu không khí với hai ca khúc Tự nguyện và Phố cổ. Trong phần giao lưu, diva nhận được sự ủng hộ của hàng chục nghìn khán giả có mặt. Đặc biệt, Hồng Nhung cùng khán giả thể hiện niềm tự hào, đồng thanh hô vang “Hà Nội - Việt Nam”.