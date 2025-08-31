Hồng Nhung, Chillies hòa giọng cùng khán giả ở 'Tự Hào Bản Sắc Việt'

|
Tối 31/8, nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam, đêm nhạc Tự Hào Bản Sắc Việt diễn ra với hàng loạt tiết mục âm nhạc, trình diễn sôi động. Trên sân khấu tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng chục nghìn khán giả hòa mình trong các tiết mục do dàn nghệ sĩ gồm Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Vũ Thảo My thể hiện.
Giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, Tự Hào Bản Sắc Việt mang đến hơn 20 ca khúc được chia thành hai chương lần lượt là Hòa bình đẹp lắm và Sắc màu người Việt Nam. Mở màn, Hồng Nhung, Chillies cùng dàn đồng ca nhí mang đến màn trình diễn đong đầy cảm xúc với bài hát Quê hương Việt Nam.
Một trong những khoảnh khắc thu hút sự chú ý là màn trình diễn của diva Hồng Nhung. Trở lại sau khoảng thời gian chiến đấu với ung thư, Hồng Nhung khuấy động bầu không khí với hai ca khúc Tự nguyện và Phố cổ. Trong phần giao lưu, diva nhận được sự ủng hộ của hàng chục nghìn khán giả có mặt. Đặc biệt, Hồng Nhung cùng khán giả thể hiện niềm tự hào, đồng thanh hô vang “Hà Nội - Việt Nam”.
Phong cách quà tặng âm nhạc trên sóng radio tạo bước chuyển mượt mà giữa các tiết mục. Tiếp nối Hồng Nhung, Chillies trình diễn loạt ca khúc Tầng mây thứ tám, Cứ chill thôi, Đại lộ mặt trời với bản phối mới mẻ. Trong các tiết mục, khán giả cùng dàn nghệ sĩ hòa giọng tạo nên trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ.
Các thành viên nhóm Chillies, Duy Khang và Hoàng Quý (Nhím) trình diễn các ca khúc được nhiều khán giả yêu thích trong đêm nhạc Tự Hào Bản Sắc Việt.
Cột cờ Hà Nội - một trong những biểu tượng nổi bật của thủ đô là nguồn cảm hứng kiến tạo nên phần sân khấu đêm nhạc. Kết hợp hệ thống ánh sáng hiện đại, hiệu ứng kỹ xảo độc đáo cùng màn hình LED mang đến một trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.
Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam diễn ra tại không gian đi bộ hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến 2/9, mang đến nhiều khu vực trải nghiệm và check-in đặc sắc dành cho người dân và du khách.
Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.