Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Format-Lifestyle

Hồng Nhung, Chillies hòa giọng cùng khán giả ở 'Tự Hào Bản Sắc Việt'

  • Chủ nhật, 31/8/2025 23:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm nhạc "Tự Hào Bản Sắc Việt" diễn ra trong bầu không khí tự hào, sôi động. Hồng Nhung, Chillies cùng hàng chục nghìn khán giả ca vang trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Le hoi Doc Lap anh 1

Tối 31/8, nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam, đêm nhạc Tự Hào Bản Sắc Việt diễn ra với hàng loạt tiết mục âm nhạc, trình diễn sôi động. Trên sân khấu tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng chục nghìn khán giả hòa mình trong các tiết mục do dàn nghệ sĩ gồm Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Vũ Thảo My thể hiện.
Le hoi Doc Lap anh 2

Giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, Tự Hào Bản Sắc Việt mang đến hơn 20 ca khúc được chia thành hai chương lần lượt là Hòa bình đẹp lắmSắc màu người Việt Nam. Mở màn, Hồng Nhung, Chillies cùng dàn đồng ca nhí mang đến màn trình diễn đong đầy cảm xúc với bài hát Quê hương Việt Nam.

Le hoi Doc Lap anh 3Le hoi Doc Lap anh 4

Một trong những khoảnh khắc thu hút sự chú ý là màn trình diễn của diva Hồng Nhung. Trở lại sau khoảng thời gian chiến đấu với ung thư, Hồng Nhung khuấy động bầu không khí với hai ca khúc Tự nguyệnPhố cổ. Trong phần giao lưu, diva nhận được sự ủng hộ của hàng chục nghìn khán giả có mặt. Đặc biệt, Hồng Nhung cùng khán giả thể hiện niềm tự hào, đồng thanh hô vang “Hà Nội - Việt Nam”.

Le hoi Doc Lap anh 5Le hoi Doc Lap anh 6Le hoi Doc Lap anh 7Le hoi Doc Lap anh 8

Phong cách quà tặng âm nhạc trên sóng radio tạo bước chuyển mượt mà giữa các tiết mục. Tiếp nối Hồng Nhung, Chillies trình diễn loạt ca khúc Tầng mây thứ tám, Cứ chill thôi, Đại lộ mặt trời với bản phối mới mẻ. Trong các tiết mục, khán giả cùng dàn nghệ sĩ hòa giọng tạo nên trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ.

Le hoi Doc Lap anh 9Le hoi Doc Lap anh 10

Các thành viên nhóm Chillies, Duy Khang và Hoàng Quý (Nhím) trình diễn các ca khúc được nhiều khán giả yêu thích trong đêm nhạc Tự Hào Bản Sắc Việt.

Le hoi Doc Lap anh 11

Cột cờ Hà Nội - một trong những biểu tượng nổi bật của thủ đô là nguồn cảm hứng kiến tạo nên phần sân khấu đêm nhạc.​ Kết hợp hệ thống ánh sáng hiện đại, hiệu ứng kỹ xảo độc đáo cùng màn hình LED mang đến một trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Le hoi Doc Lap anh 12

Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam diễn ra tại không gian đi bộ hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến 2/9, mang đến nhiều khu vực trải nghiệm và check-in đặc sắc dành cho người dân và du khách.
Le hoi Doc Lap anh 13

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

Hơn 300 người trẻ tập flashmob mừng Quốc khánh ở Hà Nội

Chiều 28/8, hơn 300 người trẻ khoác áo in quốc kỳ cùng nhau tập luyện flashmob tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ hội Độc Lập mừng Quốc khánh 2/9.

09:46 29/8/2025

Không gian check-in rực rỡ tại Lễ hội Độc lập ở Hà Nội

Hàng loạt không gian nghệ thuật rực rỡ tại Lễ hội Độc lập ở phố đi bộ hồ Gươm hứa hẹn trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ và du khách dịp 2/9.

17 giờ trước

Mỹ Anh, Chillies tham gia đêm nhạc Lễ hội Độc lập ở phố đi bộ hồ Gươm

Từ ngày 30/8-2/9, "Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) với nhiều hoạt động và hai đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ.

15:00 23/8/2025

Hoa Minzy buc xuc hinh anh

Hòa Minzy bức xúc

24 phút trước 00:00 1/9/2025 Giải trí Giải trí

0

Hòa Minzy vừa có phản hồi trên trang cá nhân sau khi bị so sánh với Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ cho biết xem Mỹ Tâm là thần tượng, vì thế bức xúc khi bị so sánh vô lý.

Phương Lâm - Nhật Long

Lễ hội Độc Lập Hồng Nhung Lễ hội Độc Lập A80 Chillies Hồng Nhung Đông Kinh Nghĩa Thục đêm nhạc giải trí

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý