Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Nam

Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an tổ chức chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Nam trong năm học 2026-2027.

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Bộ GD&ĐT và Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Bộ Công an trao tặng khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2026-2027, kết hợp tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Mục tiêu của chương trình là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên tới 100%. Chương trình đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh thông qua hoạt động đào tạo và truyền thông.

Buổi đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các em học sinh trường Tiểu học Tân Sơn Nhì.

Chương trình xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với học sinh lớp 1 - lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy, việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là rất cần thiết.

Hoạt động này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” được HVN phối hợp với các cơ quan chính phủ triển khai trên toàn quốc từ năm 2018.

Những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn quốc gia được trao tặng đến các em học sinh lớp 1 khu vực miền Nam.

Tính đến nay tổng số mũ được trao lên đến gần 14 triệu - con số minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình tạo ra tác động đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của học sinh lớp 1 trên cả nước. Theo số liệu khảo sát của HVN, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em tăng dần qua các năm, đạt 89% vào năm 2026. Con số này cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi tham gia giao thông của thế hệ tương lai.

Tiếp nối thành công của Lễ phát động tại Hà Nội ngày 28/9 và Đà Nẵng ngày 19/10, vào sáng 2/11, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh khu vực miền Nam diễn ra thành công tại Tiểu học Tân Sơn Nhì (TP.HCM). Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Cục CSGT, Sở GD&ĐT TP.HCM và ông Shinsuke Horiuchi - Phó tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Các em học sinh trang trí mũ bảo hiểm Honda.

Trong chương trình, học sinh trường Tiểu học Tân Sơn Nhì đại diện cho học sinh lớp 1 khu vực miền Nam đón nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ Lãnh đạo Cục CSGT - Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, HVN và các đại biểu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo an toàn giao thông thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro, được triển khai cho hơn 1.200 học sinh và phụ huynh.

Trên hành trình hơn 30 năm phát triển, HVN đồng hành cùng các cơ quan Chính phủ nâng cao ý thức và kỹ năng tham gia giao thông, đặc biệt cho thế hệ trẻ, trong đó chú trọng hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ sớm.

Thời gian tới, HVN sẽ phối hợp với Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) tại Việt Nam và các thành viên dự án “Việt Nam 2000” đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và thúc đẩy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em. Đặc biệt, chương trình sẽ mở rộng đối tượng, tập trung vào trẻ em dưới 6 tuổi với thông điệp: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi”.

Đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho phụ huynh và hướng dẫn phụ huynh thực hành lái xe an toàn.

Đây không chỉ là cam kết của HVN trong lĩnh vực an toàn giao thông, mà còn là hành động thể hiện vai trò đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050.