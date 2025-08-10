Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe Wave RSX FI bổ sung 2 phiên bản màu

Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu mẫu Wave RSX FI phiên bản 2026 với 2 màu xám đen, đỏ đen và tem xe hoàn toàn mới.

Là một trong những mẫu xe số phổ thông được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, Wave RSX FI luôn ghi dấu ấn nhờ thiết kế thể thao, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Qua từng phiên bản, mẫu xe không ngừng được nâng cấp nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của người dùng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích phong cách cá tính và năng động.

Trong lần ra mắt này, HVN tiếp tục mang đến làn gió mới cho Wave RSX FI với diện mạo ấn tượng hơn cùng thông điệp “Lái cuồng nhiệt, in chất riêng”, hứa hẹn chinh phục những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt và tự tin thể hiện bản sắc trên từng hành trình.

Thiết kế thể thao năng động

Mang tinh thần của một mẫu xe đậm yếu tố thể thao năng động nhưng vẫn đảm bảo sự tiện lợi trong sử dụng, Wave RSX FI sở hữu những đường nét thiết kế góc cạnh tôn lên vẻ cá tính. Mặt nạ trước được thiết kế khỏe khoắn với biểu tượng hình chữ V sắc nét, kết hợp đèn xi nhan thiết kế góc cạnh giúp đem lại hình ảnh thon gọn nhưng đậm chất thể thao.

Điểm nhấn của Wave RSX trong lần ra mắt này là logo 3D “RSX” dành riêng cho phiên bản thể thao, mang lại hiệu ứng bắt mắt, kết hợp với các đường nét khỏe khoắn sắc sảo chạy dọc thân xe giúp người dùng thể hiện nét cá tính và phong cách khác biệt. Đặc biệt ở phiên bản thể thao đỏ đen, tem xe được thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua chuyên nghiệp. 3 màu đỏ - xanh - trắng phối hợp tinh tế trên mặt nạ và thân xe, tạo nên diện mạo mạnh mẽ, đậm chất tốc độ và cá tính.

Thiết kế thể thao năng động trên Wave RSX FI phiên bản 2026.

Ngoài ra, Wave RSX vẫn giữ những điểm nổi bật như thiết kế mặt đồng hồ thể thao hiện đại, được bố trí khoa học, dễ dàng quan sát các thông số vận hành. Thiết kế phía sau mang dáng vẻ khỏe khoắn với cụm đèn hậu vuốt cao kiêu hãnh. Ốp ống xả màu đen mới được làm bằng vật liệu nhựa cao cấp góp phần tăng thêm hình ảnh mạnh mẽ và thể thao. 2 màu mới là màu xám đen và đỏ đen sẽ là sự lựa chọn cá tính, mới mẻ cho khách hàng đang tìm kiếm bạn đồng hành trên những hành trình khẳng định chất riêng.

Động cơ công nghệ vượt trội, tiện ích thông minh

Wave RSX FI được trang bị động cơ 110 cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng tăng tốc mà còn đảm bảo sự bền bỉ, vận hành mạnh mẽ và ổn định. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được trang bị trên tất cả phiên bản, cung cấp lượng nhiên liệu phù hợp với điều kiện vận hành (mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm chỉ 1,56 lít/100 km).

Những trang bị về công nghệ và động cơ trên Wave RSX FI là bạn đồng hành đáng tin cậy cho người dùng.

Hơn cả một chiếc xe, Wave RSX FI là trợ thủ đáng tin cậy trên mỗi hành trình nhờ những trang bị hướng đến sự tiện lợi và ưu việt. Xe được trang bị ổ khóa tích hợp bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên chống gỉ sét, dễ dàng sử dụng và mang đến sự an tâm cho khách hàng. Hộc đựng đồ tiện lợi có khả năng chứa được 1 mũ bảo hiểm nửa đầu cùng những vật dụng cá nhân khác, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.

Wave RSX FI 2026 chính thức được bán ra thị trường từ ngày 8/8 thông qua các HEAD trên toàn quốc với giá bán lẻ đề xuất như trên. Ảnh màn hình.

Lưu ý: Theo Nghị quyết 204/2025/QH15 và Nghị định 174/2025/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), mức thuế suất 8% tiếp tục được áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.