Hơn 8.000 người làm bài thi trên đường băng ở Ấn Độ

Vụ việc này gây xôn xao dư luận và bùng lên tranh cãi gay gắt về vấn đề việc làm tại Ấn Độ.

Các thí sinh làm bài thi giữa đường băng, không có bàn ghế. Ảnh: NDTV.

Hơn 8.000 ứng viên đã phải ngồi làm bài thi ngay trên đường băng ở bang Odisha (Ấn Độ) để cạnh tranh giành chưa đến 200 suất cho vị trí hỗ trợ an ninh.

Theo NDTV, vụ việc xảy ra vào ngày 16/12. Hơn 8.000 ứng viên tham gia kỳ thi tuyển cho vị trí hỗ trợ an ninh phải làm bài thi trên đường băng do số lượng thí sinh quá lớn. Điều đáng chú ý là thí sinh phải ngồi bệt xuống mặt đường giữa trời nắng nóng, không có bàn ghế và mái che hay thiết bị làm mát.

Để bảo đảm trật tự và tổ chức kỳ thi suôn sẻ, cảnh sát ở Sambalpur đã tăng cường lực lượng và sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát khu vực thi từ trên không.

Ngoài việc tổ chức thi ở đường băng, ban tổ chức còn vấp phải chỉ trích trích khi yêu cầu thí sinh có mặt tại điểm thi từ 6h nhưng đến 9h mới phát đề. Bài thi viết này kéo dài một giờ, gồm phần viết đoạn văn 20 điểm và phần kiến thức chung 30 điểm.

Đáng chú ý, hãng thông tấn PTI cho biết trong số 8.000 ứng viên này, nhiều người đã sở hữu bằng MBA và MCA, trong khi mức phụ cấp hàng ngày cho vị trí họ ứng tuyển chỉ hơn 7 USD .

Khi vụ việc được đưa lên mạng, nhiều chính trị gia cho rằng đây là minh chứng của tình trạng thiếu việc làm và nguyên nhân chính là mô hình quản lý yếu kém do Đảng Nhân dân Ấn Độ đề xướng. Hiện, Đảng Nhân dân Ấn Độ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những chỉ trích này.