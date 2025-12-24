Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 8.000 người làm bài thi trên đường băng ở Ấn Độ

  • Thứ tư, 24/12/2025 11:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Vụ việc này gây xôn xao dư luận và bùng lên tranh cãi gay gắt về vấn đề việc làm tại Ấn Độ.

an do anh 1

Các thí sinh làm bài thi giữa đường băng, không có bàn ghế. Ảnh: NDTV.

Hơn 8.000 ứng viên đã phải ngồi làm bài thi ngay trên đường băng ở bang Odisha (Ấn Độ) để cạnh tranh giành chưa đến 200 suất cho vị trí hỗ trợ an ninh.

Theo NDTV, vụ việc xảy ra vào ngày 16/12. Hơn 8.000 ứng viên tham gia kỳ thi tuyển cho vị trí hỗ trợ an ninh phải làm bài thi trên đường băng do số lượng thí sinh quá lớn. Điều đáng chú ý là thí sinh phải ngồi bệt xuống mặt đường giữa trời nắng nóng, không có bàn ghế và mái che hay thiết bị làm mát.

Để bảo đảm trật tự và tổ chức kỳ thi suôn sẻ, cảnh sát ở Sambalpur đã tăng cường lực lượng và sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát khu vực thi từ trên không.

Ngoài việc tổ chức thi ở đường băng, ban tổ chức còn vấp phải chỉ trích trích khi yêu cầu thí sinh có mặt tại điểm thi từ 6h nhưng đến 9h mới phát đề. Bài thi viết này kéo dài một giờ, gồm phần viết đoạn văn 20 điểm và phần kiến thức chung 30 điểm.

Đáng chú ý, hãng thông tấn PTI cho biết trong số 8.000 ứng viên này, nhiều người đã sở hữu bằng MBA và MCA, trong khi mức phụ cấp hàng ngày cho vị trí họ ứng tuyển chỉ hơn 7 USD.

Khi vụ việc được đưa lên mạng, nhiều chính trị gia cho rằng đây là minh chứng của tình trạng thiếu việc làm và nguyên nhân chính là mô hình quản lý yếu kém do Đảng Nhân dân Ấn Độ đề xướng. Hiện, Đảng Nhân dân Ấn Độ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những chỉ trích này.

Khi còn trẻ, đừng trở thành kẻ đứng bên lề

Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Những năm tháng tuổi trẻ là khoảng thời gian bạn có nhiều năng lượng và nhiệt huyết nhất. Bởi thế, nếu gặp khó khăn, đừng vội nản lòng, bạn hãy dũng cảm đương đầu với nó.

Với cuốn 20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn, tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ.

Canada từ chối hầu hết đơn du học từ Ấn Độ

Hai năm qua, Canada liên tục có động thái siết thị thực du học nhằm kiểm soát số lượng người nhập cư tạm thời và trấn áp các hành vi gian lận liên quan đến thị thực du học.

12:33 5/11/2025

Tú Anh

