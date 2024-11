Hơn 570 ha lúa ngập sâu sau trận mưa lớn nhất 40 năm qua tại Bạc Liêu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu vừa có báo cáo nhanh về tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn tỉnh những ngày qua.

Theo ghi nhận của Trạm Khí tượng Nông nghiệp Bạc Liêu, tổng lượng mưa từ 7h-16h40 ngày 2/11 vượt mốc lịch sử về lượng mưa trong ngày được ghi nhận hơn 40 năm qua tại Bạc Liêu. Cụ thể, lượng mưa trong ngày đo được đến lên tới hơn 225 mm, trong khi trước đây lượng mưa lớn nhất trong ngày cũng chỉ quanh mốc 200 mm/24h.

Trong hai ngày 2-3/11, mưa lớn và triều cường đã làm 571 ha lúa giai đoạn mạ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu bị ngập và ngập một số diện tích rau màu, ao nuôi thủy sản.

Ngành nông nghiệp Bạc Liêu đang phối hợp các địa phương rà soát, cập nhật và theo dõi sát tình trạng ngập úng để có giải pháp ứng phó, hỗ trợ nông dân khắc phục thiệt hại.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại một số nơi, đặc biệt khu vực nội ô TP Bạc Liêu ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

